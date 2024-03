Droom je van een eigen webshop? 5x dít kun je verkopen!

Laatst geüpdatet op maart 19, 2024 by Redactie

Lijkt het je leuk om een eigen webshop te beginnen? Dan is het natuurlijk belangrijk om te bedenken welke producten je zou verkopen. En er is veel mogelijk! Ben je op zoek naar inspiratie? Lees dan zeker even verder.

Kleding

Het kan zomaar een grote passie van je zijn: kleding! Hoe tof is het dan om het zelf te verkopen? Als kledingliefhebber weet je er veel van en dit kun je natuurlijk goed gebruiken voor je eigen online winkel. Misschien maak je zelf kleding. Of weet je waar je goede kleding kunt inkopen om te verkopen. Ga je voor nieuwe kleding of juist voor vintage kleding? Voor beide opties is er een markt te vinden. Het is maar net wat jou interessant lijkt! Je kunt je ook richten op een specifieke stijl, om meteen goed op een doelgroep aan te sluiten. Denk daarnaast aan de extra’s, zoals een goede klantenservice en het versturen van mooie pakketjes. Je kunt dozen bedrukken met je logo erop. En laat je logo sowieso op veel plekken zien, ook op social media bijvoorbeeld.

Sieraden

Nog een idee om te verkopen? Denk aan sieraden! Ook dit kun je zelf maken, als je graag creatief bezig bent. Kettingen, armbanden, ringen of oorbellen: er is genoeg om uit te kiezen. Of richt je juist op één type sieraad. Of op een specifieke stijl, zoals we hierboven al noemden. Verkoop bijvoorbeeld alleen zilveren of juist alleen gouden sieraden. Of kies ervoor dat al je sieraden een edelsteen krijgen. We delen maar wat opties! Mocht je al veel weten van sieraden, dan heb je vast zo een goed idee te pakken. Let natuurlijk ook op de trends. Welke type sieraden zijn populair? Daar kun je maar beter op inspringen, om meer

sieraden te verkopen.

Verzorgingsproducten

Verzorgingsproducten zijn ook een populaire productgroep. Make-up, shampoo, bodylotion en nog veel meer: de meeste mensen hebben dit dagelijks in gebruik. Kun jij iets unieks bieden? Dan is er zeker kans op succes met je webshop. Kies bijvoorbeeld voor natuurlijke verzorgingsproducten, waar steeds meer mensen naar zoeken. Of denk juist aan producten

met een specifiek ingrediënt erin, dat in opkomst is. Je kunt bij dozen kopen meteen letten op de afmetingen van je producten, zodat het netjes past bij de verzending. Zorg voor een sierlijke verpakking en stop er bijvoorbeeld ook een klein bedankkaartje bij.

Interieuritems

Ben je gek op wonen en alles wat daarbij komt kijken? Grote kans dat een webshop met interieuritems dan iets is voor jou. Ook hier kun je weer aan veel onderdelen denken. Verkoop bijvoorbeeld interieuraccessoires, van plantenpotten tot kandelaars. Dit kun je tevens zelf maken, als dit je wens is. Zo’n interieuritem kan ter decoratie zijn, of juist praktisch in gebruik. Denk bij de tweede optie aan keukengerei of tuinbenodigdheden. Maar je kunt ook grotere items verkopen, denk aan meubelstukken zoals stoelen, tafels en kasten. Meerdere interieuritems combineren kan zeker in een online shop, maar zorg wel dat je winkel overzichtelijk blijft.

Creatieve materialen

Tot slot zijn creatieve materialen een interessante productgroep voor een webshop. Denk aan benodigdheden voor een specifieke hobby: hier kun je een duidelijke niche in vinden. Van borduren tot schilderen, van tekenen tot haken – ga de verschillende opties na. Voor veel creatieve hobby’s en passies zijn er immers bijbehorende materialen nodig. Verf, penselen, stiften, naald en draad: de creatieveling wil het ergens vandaan halen. En dat kan een gat in de markt zijn als je je webshop goed in elkaar steekt. Bied bijvoorbeeld ook extra’s aan, zoals handige tutorials. Op die manier kun je meerdere onderdelen met elkaar

combineren. Daar kan zeker je kracht liggen als ondernemer.

Welk type product je ook gaat verkopen, het is slim om altijd eerst marktonderzoek uit te (laten) voeren. Welke specifieke producten zijn trendy? Wat verkoopt goed, of juist niet goed? Kijk ook meteen naar je concurrenten. Dit vergroot je kans op succes!