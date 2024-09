Dua Lipa met Radical Optimism Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op september 13, 2024 by Redactie

Drievoudig GRAMMY Award en zevenvoudig BRIT Award winnaar Dua Lipa heeft haar Radical Optimism Tour aangekondigd. Met meer dan 40 nieuwe data in Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk in 2025. Met op dinsdag 3 en woensdag 4 juni optredens in Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor de twee optredens in Amsterdam start vrijdag 20 september om 12 uur via Ticketmaster.



In 2025 gaat de Radical Optimism Tour van van start met meer dan 40 nieuwe data wereldwijd, waaronder in Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast worden later nog shows in Zuid-Amerika aangekondigd.



De aankondiging van de tour volgt op Dua’s langverwachte optreden als headliner op Glastonbury Festival eerder deze zomer. De BBC prees haar optreden en zei: “Dua hit every mark with the precision of someone who had been preparing for this moment for years.” Na haar spectaculaire Glastonbury-set verkocht ze onmiddellijk twee opeenvolgende avonden uit in het iconische Wembley Stadium in Londen in juni 2025.



De Radical Optimism Tour begint dit najaar met de eerder aangekondigde shows in Azië, waaronder stops in Singapore, Jakarta, Tokio, Kuala Lumpur en meer, waarna de tour op donderdag 5 december eindigt in Seoul, Korea in het Gocheok Sky Dome. De data voor 2025 beginnen op donderdag 20 maart in Melbourne, Australië in de Rod Laver Arena, met optredens in Sydney, Auckland, Madrid, Hamburg, Parijs, Amsterdam, Londen, Dublin, Toronto, Chicago, New York, Miami, Los Angeles en vele andere steden. De tour eindigt op donderdag 16 oktober in Seattle in de Climate Pledge Arena. Voorafgaand aan de tour in Azië zal Dua optreden als headliner op Austin City Limits in Austin, TX, op 5 en 12 oktober.



De aankondiging van de tour volgt op de release van Dua’s derde album “Radical Optimism”, dat in elf landen direct op nummer 1 terechtkwam, waaronder in het Verenigd Koninkrijk waar het album het grootste albumdebuut werd van een Britse artiest in 2024 en de hoogste verkoopcijfers in de eerste week behaalde van een Britse vrouwelijke artiest sinds 2021. In de Verenigde Staten debuteerde het album op nummer 1 in de Billboard Top Album Sales hitlijst en op nummer 2 in de Billboard 200, waarmee het Dua’s grootste verkoopweek tot nu toe markeerde. The New York Times noemde het een “Critic’s Pick” en prees het als “een album vol onophoudelijk luisterplezier,” terwijl Variety het beschreef als “een vreugdevolle explosie van pop-savy,” The New Yorker schreef “de instrumentatie is een glinsterende en ondoordringbare uitgestrektheid, en de hoofdrol is weggelegd voor Lipa”, en Vogue bejubelde dat het “een zomers, zelfverzekerd stukje popbriljantie… [en] ontzettend aanstekelijk is.”

Dua Lipa – Radical Optimism Tour

Dinsdag 3 en woensdag 4 juni 2025 | Ziggo Dome – Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 61.60 (inclusief servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 20 september om 12:00 uur op Ticketmaster.nl.