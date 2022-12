Dubbel geluk: gratis taxi naar je loved-ones deze kerst 

Laatst geüpdatet op december 19, 2022 by Redactie

Deze week gaat de Gelukstaxi de weg op. Deze gezellig versierde kerstauto met chauffeur brengt jou onder het genot van de lekkerste kersthitjes naar een plek die jou het meest gelukkig maakt. Jij stapt in, vertelt naar welke postcode je gebracht wil worden en de Gelukstaxi rijdt je er direct gratis naartoe. De actie is een initiatief van de Nationale Postcode Loterij. Die zegt namelijk: geluk kan zomaar voor de deur staan, en dat is met deze taxi meer dan waar. De taxi hoeft misschien niet al te ver te rijden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Nederlanders sowieso al best gelukkig zijn: gemiddeld geven ze hun leven een 7,7.

Best een gelukkig volkje

Het geluksgevoel van Nederlanders in hun jeugd krijgt ook een mooie voldoende: 7,5. Twee van de drie Nederlanders (64%) heeft bovendien warme gevoelens bij de plek waar ze zijn opgegroeid en een kwart (25%) verlangt er zelfs naar terug. Niet verwonderlijk dat we deze kerst massaal terugkeren naar onze oude woonplaats: maar liefst de helft (52%) viert eerste kerstdag in de gemeente waar hij of zij is opgegroeid, terwijl slechts een derde (30%) in z’n huidige dorp of stad blijft.

Niet alle Nederlanders zijn gelijk

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun jeugd, maar niet iedereen is over één kam te scheren. De mensen die in Friesland zijn opgegroeid beoordelen het geluksgevoel over hun jeugd met een 6,9, terwijl mensen die hun jeugd in Drenthe hebben doorgebracht dit een 8,1 geven. Regionale verschillen zijn er eveneens in het huidige geluk, en de Friezen zijn ook hier relatief somber. Zij geven hun leven een 7,2. Positieve uitschieters zijn de Zeeuwen met een puike 8,4.

We vergeten onze eerste postcode niet

Dat we warme gevoelens aan onze jeugd koesteren, blijkt ook uit het feit dat driekwart (74%) van de Nederlanders z’n postcode van toen nog weet te herinneren. De Friezen vallen wederom op, dit keer met hun olifantengeheugen, want maar liefst 91% weet de combinatie van cijfers en letters nog zo op te dreunen.

De Gelukstaxi

Onze postcode van vroeger is in ons collectieve geheugen gegrift en dat komt deze feestdagen met de Gelukstaxi dus goed van pas. Gratis terug naar je vader of moeder, opa en oma of beste jeugdmatties. Staat het geluk dus zomaar bij hen voor de deur en maak jij wellicht ook nog kans op de grootste prijs van dit jaar.



De Gelukstaxi rijdt op dinsdag 20 december in Amsterdam, woensdag 21 december in Groningen en Drachten en donderdag 22 december in Eindhoven. De taxi kan ter plekke live worden aangehouden voor een rit. Zie voor meer informatie postcodeloterij.nl/gelukstaxi.