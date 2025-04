Dumplings van over de hele wereld: Van Maultasche tot Samosa

Laatst geüpdatet op april 4, 2025 by Redactie

Dumplings zijn over de hele wereld verkrijgbaar en worden op veel verschillende manieren bereid. Of het nu gekookt, gebakken of gestoomd is, met groenten of vlees – er is voor elke smaak wat wils.

Maultaschen

Maultaschen zijn populair in Duitsland en vooral in Zwaben. De vulling bestaat traditioneel uit gehakt, maar er bestaan ​​ook vegetarische recepten. Een heerlijke combinatie is jonge spinazie met aardappelpuree, doperwten, geroosterde pijnboompitten en roomkaas. De rechthoekige dumplings worden gekookt in groentebouillon of gebakken in boter en geserveerd als garnering bij soep, met in de oven gebakken tomaten of een groene salade.

Ravioli en tortellini

De Italiaanse ravioli en tortellini zijn aanzienlijk kleiner en verschillen vooral in hun vorm. Tortellini zijn ringvormig, terwijl ravioli rond, vierkant of driehoekig is. Afhankelijk van je smaak worden de specialiteiten gevuld met diverse groenten, paddenstoelen, mortadella of ricotta. Een andere specialiteit zijn de Sardijnse Seadas, waarbij pittige schapenkaas wordt gecombineerd met citroen en zoete honing.

Empanadas

Empanadas zijn het perfecte hapje voor een Spaanse of Latijns-Amerikaanse avond. Het deeg wordt meestal op een soortgelijke manier bereid als brood, met behulp van tarwemeel, boter en eieren, wat ook blijkt uit de naam (pan = brood). Ze kunnen gevuld worden met paprika, courgette, vis en zeevruchten.

Samosa’s

Samosa’s zijn populair streetfood in India en Pakistan. De driehoekige dumplings bevatten vaak groentecurry, uien, rijst of aardappelen, verfijnd met kruiden zoals curry en kurkuma. Samosa’s worden gefrituurd en meestal geserveerd met chutney. Vouwen vergt enige oefening: rol kleine deegballetjes uit tot een dunne cirkel, halveer ze en vouw ze tot een trechter. Voeg niet te veel vulling toe, maak de naden vochtig met water en druk ze goed aan.

Dim Sum

Dim Sum uit China bevat aanzienlijk minder calorieën omdat het meestal in bamboemandjes wordt gestoomd. “Dim Sum” betekent “het hart raken” en omvat veel kleine gerechten, waaronder dumplings. De pittige hapjes worden met eetstokjes gegeten en gedoopt in sojasaus of rijstazijn.