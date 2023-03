Dunkin’ viert zesjarig bestaan met Donut Pizza

Laatst geüpdatet op maart 28, 2023 by Redactie

Dunkin’ bestaat zes jaar in Nederland en dat wordt gevierd met de lancering van de Dunkin’ Pizza with Donut Dough. De Amerikaanse donut- en koffiespecialist heeft inmiddels meer dan zeventig vestigingen in Nederland en vijfentwintig in België. De aankomende jaren staan in het teken van groei met een uitbreiding van het assortiment voor lunch met bakery items. Om aanvulling te geven aan het dag- en avondassortiment introduceert Dunkin’ een pizza gemaakt van donut deeg.



Tijdens de lancering wordt er gestart met een klein assortiment. Afhankelijk van de feedback van hun fans wordt dit mogelijk uitgebreid tot een volledig pizza concept. Bij Dunkin’ ligt de voornaamste focus nog steeds op koffie. Na de uitbreiding van lunch middels sandwiches en tosti’s komt er nu ook voor de avond een product bij. Roberto Fava, woordvoerder van Dunkin’ Nederland, ligt toe: “Na meer dan twee jaar van ontwikkelen lanceren wij binnenkort met gepaste trots deze Donut Pizza op de Nederlandse markt. De combinatie van donut deeg, Italiaanse tomatensaus en mozzarella maken het een unieke belevenis die je geproefd moet hebben!”

Nieuwe vestigingen

Dunkin’ opende de afgelopen weken drie nieuwe vestigingen in Tilburg, Zaandam en Delft. Op 6 april opent Dunkin’ zelfs een Flagship store van ruim 350 vierkante meter in Venlo. Dit is de grootste Dunkin’ winkel van Europa. Dit wordt natuurlijk gevierd met Dunkin’s traditionele openingsactie, namelijk de kans op een jaar lang gratis donuts. Daarnaast zijn er ook vele andere feestelijke aanbiedingen.