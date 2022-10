De Xperience Days, het nieuwe weekendprogramma van Dutch Media Week, nemen bezoekers op zaterdag 8 en zondag 9 oktober mee in de wereld van media. Niet alleen kun je binnenkijken bij diverse mediamakers, ook leren professionals je alles over de totstandkoming ervan én kun je zelf aan de slag tijdens leuke workshops. Vrijwel alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En wie weet word je die dag wel gespot als toekomstige presentator, commentator, zang- of acteertalent!



De Dutch Media Week Xperience Days zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in media. Op de zaterdag vindt een uitgebreid lezingenprogramma plaats in Beeld & Geluid Hilversum en kun je op rollerskates swingen bij Retro Radio op de Gooische Brink, in het centrum van Hilversum. Op de zondag kun je je op drie locaties in media onderdompelen: de Gooische Brink, het Media Park en in het EO-gebouw aan de Oude Amersfoortseweg. De gehele zondag kun je bovendien gratis gebruikmaken van een shuttleverbinding tussen deze drie locaties.

Zaterdagprogramma

Op zaterdag 8 oktober zijn er bij Beeld & Geluid diverse interessante lezingen en presentaties te volgen op het gebied van media, door onder andere KRO-NRCV, de EO en omroep Zwart. Zo kun je meer te weten komen over content maken in gevaarlijke landen, maar ook over de totstandkoming van de visual effects van serie Vliegende Hollanders. Je kunt de exclusieve screening van het gloednieuwe oorlogsdrama ‘Het Pamflet’ bijwonen, geïnspireerd door de roman ‘Ze was 16’ van Marlies Allewijn. Er is een eerbetoon aan het werk van Jaap Drupsteen, die onder andere de bekende kleurrijke buitenkant van Beeld & Geluid ontwierp en tijdens een speciale editie van de talkshow ‘Hilversum in gesprek’ is voormalig hoofdredacteur NOS Marcel Gelauff te gast. Hij vertelt over zijn favoriete film The Mission die daarna ook vertoond zal worden.

Zondagprogramma

Op zondag 9 oktober gaan de deuren van het Media Park open. Zo kan het publiek een kijkje nemen in de studio’s van onder andere Omroep MAX, Viaplay en NPO, binnenkijken bij productiebedrijf NEP of een rondleiding volgen door het gebouw van Beeld & Geluid. Maar je kunt ook foto’s laten maken bij een castingbureau of een zangworkshop volgen bij de Babette Labeij Music Academy waar ook The Voice Kids winnares Emma Kok aanwezig is. Volg een workshop bij nieuwspresentator Jeroen Overbeek en weervrouw Willemijn Houbert, ervaar hoe het is om van autocue te lezen of stap in de schoenen van een heuse sportcommentator. Daarnaast kun je optredens bijwonen van onder andere de Jan Rietmanband, Hello Kids Live Radio, Kinderen voor Kinderen, DJ Levin Ross, Kiya, Gioia Parijs, Stefania, het junior Songfestival 2022 en FOURCE. Ook de deuren van de EO gaan op zondag 9 oktober open, waar je diverse interessante medialezingen kunt bijwonen, maar ook een rondleiding door het historische pand kunt volgen.

Kinderprogramma

Zondag 9 oktober is er ook een zeer uitgebreid kinderprogramma. Naast de al genoemde activiteiten kun je bijvoorbeeld ook naar de Kinderpodcastdagen, waar je meer te weten komt over onder andere de NOS Jeugdjournaal podcast, Filosoofje, de Waanzinnige podcast en het Sara Mysterie. Daarnaast presenteert Streetlab presentator Stijn van Vliet de superinteressante familieshow het Robot Complot, maar je kunt ook de magische breinbrekershow ON/OFF van meester-goochelaar Lars van Tuijl bijwonen, bedoeld om kinderen te triggeren, verbazen en te helpen bij het omgaan met internet en (social) media.



Kijk voor het volledige programma en om gratis aan te melden voor de Xperience Days: www.dutchmediaweek.nl/xperience-days