Dutch Sustainable Fashion Week 2022

Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) is terug voor de negende editie en staat dit jaar in het teken van fast fashion en de enorme hoeveelheid textielafval die hiermee gepaard gaat. Het grootste Nederlandse duurzame mode-evenement, met dit jaar voor de eerste keer een Sustainable Fashion Experience Center in de Kalverstraat in Amsterdam, vindt plaats van 6 t/m 12 oktober. In samenwerking met verschillende partners, modemerken en retailers organiseert het initiatief evenementen door het hele land om duurzame mode-ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en modeminnend Nederland aan te moedigen om meer duurzame kledingkeuzes te maken.

De groeiende kledingafvalberg

Gemiddeld kopen we vier keer zoveel kleding als twintig jaar geleden en dragen we kledingstukken maar zeven keer. Alleen al in Nederland gooit een gemiddeld persoon ieder jaar veertig kledingstukken weg. Nog te vaak komt textiel terecht bij het restafval. Gaan we op hetzelfde tempo door, dan ligt er in 2050 meer dan 150 miljoen ton aan kleding op de stortplaatsen of moet dit worden verbrand waarbij schadelijke gifstoffen vrijkomen.



Op dit moment is de textielbranche verantwoordelijk voor tien procent van de wereldwijde C02-uitstoot. Na de olie- en gasindustrie is de mode-industrie de meest vervuilende branche. Ook zal naar verwachting de uitstoot, mede door de hoge mate van kledingconsumptie, een snellere omloopsnelheid en snellere afdanking tot 2030 met ruim zestig procent toenemen. Door kleding slechts negen maanden langer te dragen, kunnen we het afval- en waterverbruik met ongeveer twintig tot dertig procent verminderen (Chan, 2021).

Love your clothes, Love (y)our planet

Dutch Sustainable Fashion Week is een initiatief dat zich niet alleen richt op het onder de aandacht brengen van duurzame ontwikkelingen in de mode-industrie, maar is ook in het leven geroepen om consumenten te inspireren en te activeren om duurzamere keuzes te maken. Daarom zal dit jaar voor de eerste keer een Sustainable Fashion Experience Center in het oude V&D-pand in de Kalverstraat in Amsterdam worden geopend in combinatie met de campagne ‘Love your clothes, Love (y)our planet’. Met de interactieve omgeving (gratis toegankelijk van 6 t/m 9 oktober) en bijpassende campagne spoort het mode-evenement tijdens hun speciale week – en hopelijk lang daarna – consumenten aan om niet alleen kleding langer te dragen (meer dan zeven keer), maar hier ook beter voor te zorgen en het vaker een tweede leven te geven.



Cecile Scheele, Founder DSFW: “Achter de schermen wordt er door de mode-industrie hard gewerkt aan verduurzaming. We hebben al veel mooie duurzame ontwikkelingen en innovaties gezien binnen de industrie, maar ook bij consumenten zien we dat er meer duurzame keuzes worden gemaakt. Door de coronapandemie, inflatie en een afname van de koopkracht is tweedehandskleding, kledingruil en het verkopen van kleding via digitale platformen in populariteit toegenomen. Ook ziet Leger des Heils ReShare, één van de grootste textielinzamelaars van Nederland, sinds 2020 een afname in hun jaarlijkse inzamelvolume. Bij DSFW vieren we elke ontwikkeling, maar er is nog steeds een lange weg te gaan.”

DSFW 2022 evenementen

Verder vinden er in de week van 6 t/m 12 oktober verschillende evenementen, geïnitieerd door partners, kledingmerken, designers en deelnemende retailers, plaats die inhaken op de campagne en het thema van 2022. Denk aan een expositie over de toekomst van mode, een pop-up store met ‘preloved’-kleding, evenementen om kleding te ruilen of juist om je kleding te upcyclen. De evenementen vinden plaats door het hele land. Van Amsterdam en Rotterdam tot aan Winterswijk en Boxtel. Dit alles met een gezamenlijk doel: de consument niet alleen informeren over duurzame ontwikkelingen en innovaties, maar ook handvatten bieden om het maken van duurzame keuzes toegankelijker en makkelijker te maken. Want alleen samen kunnen we de mode-industrie veranderen.



Bekijk het volledige programma en de evenementen in jouw buurt via www.dsfw.nl.