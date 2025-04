6 duurzame bestemmingen in de Filipijnen

Laatst geüpdatet op april 9, 2025 by Redactie

Jezelf omringen in de natuur biedt vele gezondheidsvoordelen, van het verminderen van stress tot het versterken van het immuunsysteem. In de Filipijnen is het mogelijk om dit gevoel van welzijn te ervaren tijdens het reizen naar leuke en natuurvriendelijke bestemmingen. Reis naar deze duurzame bestemmingen in de Filipijnen het hart van de natuur en creëer een positieve impact op de omgeving en lokale gemeenschappen.

1. Trek door Masungi Georeserve, Rizal

Het uitgestrekte landschap van het Masungi Georeservaat is een beschermd gebied dat een toevluchtsoord is voor honderden inheemse diersoorten. Maak een drie uur durende trektocht op de Discovery Trail door de paden met weelderige vegetatie en kalksteenformaties, loop over hangende bruggen om snapshots van je avontuur te maken en kruip op een spinnenwebdek om een ​​spectaculair uitzicht op het natuurpark te krijgen en de uitgestrektheid van het grootste meer van het land, Laguna de Bay.

Volg de Legacy Trail en neem deel aan het planten en verzorgen van de bomen die deel zullen uitmaken van de herbebossing van het gebied.

2. Ga dolfijnen kijken in Bohol

Geniet van een dagje op zee om het onderwaterleven te bekijken in het helderblauwe water van Pamilacan Island in Bohol. Hier kun je verschillende soorten dolfijnen en walvissen zien, zoals Risso’s, Spinner, Bottlenose, Spotted, Bryde’s, potvissen, grienden, meloenkopwalvissen, pygmee orka’s en zelfs blauwe vinvissen die rondspetteren in hun speeltuin. Duurzaam toerisme in het gebied heeft ertoe bijgedragen dat de dolfijnen en walvissen zijn beschermd tegen commerciële visserij.

In de afgelopen jaren waren de wateren rond het eiland de belangrijkste viswateren voor walvisjagers die de activiteit als een bron van inkomsten zagen. Door wetten voor het behoud van de zee, gemeenschapsonderwijs en betrokkenheid, en het gebruik van toerisme als een alternatieve bron van levensonderhoud, worden walvisboten nu gebruikt als een comfortabele rit voor toeristen die walvissen en dolfijnen spotten. De schippers zijn nu gidsen en voorvechters van het behoud en behoud van de zee.

3. Zwem bij Campawan Curtain Falls, Davao Oriental

Een trektocht door het bosrijke gebied in de stad Baganga in Davao Oriental leidt naar de majestueuze Campawan-watervallen. De au naturel schoonheid van de natuur die lijkt op een breed gordijn dat ongeveer 6 meter in een ondiep waterbassin stroomt, is een snel toevluchtsoord voor een koele duik. Er zijn pogingen ondernomen om de plaats om te vormen tot een eco-park waar de lokale bevolking en toeristen van kunnen genieten.

4. Kajakken in El Nido, Palawan

Palawan is een paradijs voor kajakkers, met kalme wateren langs de lagunes van El Nido en baaien die wemelen van het zeeleven in kristalhelder water. Kajakken door de kalksteenformaties bij de Small Lagoon en de Big Lagoon op Miniloc Island is een onvergetelijke, surrealistische ervaring.

Om het ecologische evenwicht van de populaire bestemmingen te helpen beschermen, heeft de lokale overheid maatregelen genomen, zoals het afdwingen van een draagkrachtbeleid voor de lagunes. Gemotoriseerde boten mogen niet voor anker gaan bij de ingang van de Kleine Lagune en mogen de Grote Lagune niet binnenvaren, behalve die welke zijn afgegeven met speciale vergunningen voor het vervoeren van personen met een handicap, senioren en zwangere vrouwen.

5. Trek over de natuur- en ecopaden van La Union

De provincie La Union is een charmant paradijs dat wacht om ontdekt te worden. Een tocht van 20 minuten door weelderige vegetatie leidt naar de Tangadan-watervallen in San Gabriel. Deze reis door het tropische weer wordt beloond met een verfrissende duik in het verkoelende water van de watervallen. Oefen de kunst van het baden in het bos op de Arosip Ecotrail in Bacnotan, met zijn torenhoge bomen die schaduw bieden tijdens de 45 minuten durende wandeling naar de top.

De trapsgewijze Tuddingan-watervallen in Naguilian zijn toegankelijk via een gecementeerd pad, waardoor het wandelvriendelijk is voor beginners. Romantische natuurliefhebbers kunnen een uitstapje maken naar de berg Puraw in Bauang en de zonsopgang meemaken tussen een zee van wolken. Balay Anito Falls in Santol vertaalt naar Home of the Spirits, en het is gemakkelijk om betoverd te worden door het perfecte uitzicht op water dat over rotsformaties stroomt.

6. Bezoek het mangrovebos van de Siargao-eilanden

Terwijl Siargao toeristen trekt vanwege de surfgolven, is het ook de thuisbasis van de grootste aaneengesloten mangrovestand van het land. Het Del Carmen-mangrovebos biedt een boottocht die reizigers meeneemt langs de brakke wateren die ongeveer 4.871 hectare beslaan en 27 van de 70 mangrovesoorten van de wereld herbergen. Dit is het leefgebied van zeldzame en bedreigde flora en fauna, vooral de met uitsterven bedreigde Crocodylus Porosus of zoutwaterkrokodil.

Terwijl de lokale gemeenschappen deze mangroven uit economische noodzaak hebben gekapt voor brandhout, vinden ze nu nieuw levensonderhoud door toerisme, visserij, krabbenoogst en zeewierteelt. Ze leren de waarde van het beschermen van hun mangroven, zodat de volgende generaties ervan kunnen genieten.