5 x Inspiratie voor duurzame festivaloutfits

De festivalzomer is begonnen! Down the Rabbit Hole, Zwarte Cross, Solar Weekend, Lowlands, Into The Woods… waar je ook naartoe gaat, we snappen dat je er leuk uit wil zien. Maar daarvoor hoef je heus geen nieuwe dingen aan te schaffen. Met deze tips voor duurzame festivaloutfits zie jij er fantastisch uit én belast je de planeet niet te veel. Win-win dus!

1. Leen een kledingstuk van een geliefde

Geef jezelf een duurzame uitdaging door een kledingstuk te lenen van je moeder, oma, opa, partner of beste vriendin. Vraag hen om iets uit hun eigen kast te kiezen dat ze bij jou vinden passen, zoals een t-shirt of blouse. Combineer dit geleende stuk met iets uit je eigen garderobe. Dit maakt je festivaloutfit origineel en vol verhalen, terwijl je tegelijkertijd duurzaam bezig bent.

2. Organiseer een kledingruil pre-party

Niets gezelligers dan een pre-party voor het echte feestje begint. Nodig de vrienden die naar hetzelfde festival gaan uit voor een hapje en een drankje bij jou thuis. Laat ze daarnaast hun favoriete festival outfits meenemen. Wellicht is die denim top waar je vriendin op is uitgekeken perfect voor jou. Ruil onderling jullie favoriete festivaloutfits! Belangrijk: spreek goed af of de kleding na het festival weer terug moet naar de oorspronkelijke eigenaar.

3. Huur je extravagante festivaloutfit

Wil je écht indruk maken? Huur dan een opvallend kledingstuk! Denk aan een jurk in een neonkleur of een toffe designerblouse. Vaak draag je dit soort opvallende stuks alleen op speciale gelegenheden, daarom kun je ze beter huren. Anders blijft het toch maar in je kast hangen. Huur je kleding bij een van de vele kledingbibliotheken zoals LENA Library, Rerun of The Collectives als je op zoek bent naar een designer item.

4. Zoek het tweedehands

Het leuke aan mode is dat trends altijd terugkomen. In plaats van nieuwe trendgevoelige fast fashion items van slechte kwaliteit te kopen, kun je op zoek gaan naar vintage stuks. Helemaal on trend deze zomer zijn gehaakte tops. Maak een rondje langs vintage winkels want de rekken hangen er vol mee. Vintage kledingstukken zijn vaak van betere kwaliteit én de kans is een stuk kleiner dat je iemand in dezelfde outfit tegenkomt. Tip: wanneer je op zoek bent naar bepaalde stijlen of trends kun je het best via een online platform zoals Vinted zoeken.

5. Outfit repeating

Heb je de vorige keer complimentjes gekregen over je look? Draag die outfit gewoon opnieuw. Je weet dat je er goed uitziet en hoeft niet opnieuw na te denken over wat je gaat dragen. Outfit repeating is een van de makkelijkste duurzame modetrends. Vroeger leek het not done om meerdere keren hetzelfde te dragen, maar dat gold ook voor zichtbare sokken in je sneakers. Gelukkig zijn we daar nu allemaal een stuk makkelijker in. Never change a winning team outfit, toch?

Was je kleding zo min mogelijk om je festivaloutfits langer mooi te houden en de planeet minder te belasten.



Bron: Ecover