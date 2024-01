Eagles + Steely Dan met The Long Goodbye tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op januari 22, 2024 by Redactie

De Eagles hebben de data van het Europese deel van hun afscheidstournee bekendgemaakt. Donderdag 13 juni komen ze met The Long Goodbye Final Tour naar het GelreDome in Arnhem. Ze worden tijdens deze avond vergezeld door de Amerikaanse band Steely Dan. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 26 januari om 10.00 uur. Na meer dan 50 jaar touren met uitverkochte arena’s en stadions over de hele wereld, zijn de Eagles aan hun laatste tournee “The Long Goodbye” begonnen waarin ze hun wonderbaarlijke carrière vieren.



In een eerder statement gaven De Eagles – Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill en Deacon Frey – aan over de tour: “We hebben over de hele wereld getourd en de muziek levend weten te houden te midden van tragische verliezen, omwentelingen en tegenslagen van verschillende aard. Dank gaat uit naar ons langdurige managementteam, onze toegewijde crew en onze uitzonderlijke backup-muzikanten voor hun deskundige en standvastige steun gedurende al die jaren. We beseffen hoe gelukkig we zijn en we zijn oprecht dankbaar. Onze lange reis heeft veel langer geduurd dan een van ons ooit heeft gedroomd. Maar, alles heeft zijn tijd, en de tijd is gekomen om de cirkel te sluiten. We willen onze fans de kans geven om ons te zien tijdens deze laatste shows. Het belangrijkste is dat we jullie vanuit het diepst van ons hart bedanken voor het omarmen van deze band en zijn muziek. Uiteindelijk zijn jullie de reden dat we meer dan vijf decennia hebben kunnen doorgaan. Dit is ons afscheid, maar de muziek gaat door en door.”



Als de bestverkopende Amerikaanse band uit de jaren ’70 en een van de bestverkopende acts aller tijden verkocht de band wereldwijd meer dan 200 miljoen albums, waaronder zes nummer 1 albums, en stond vijf keer bovenaan de singles hitlijsten. De Eagles wonnen zes Grammy Awards, werden in 1998 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame en ontvingen in 2016 de Kennedy Center Honours. Hun album ‘Their Greatest Hits 1971-1977’ werd uitgeroepen als bestverkopende album ooit (38x platina); het album ‘Hotel California’ (26x platina) staat op de derde plaats.



Eagles + Steely Dan – The Long Goodbye

Donderdag 13 juni 2024, GelreDome, Arnhem

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €100,80 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 26 januari 2024 om 10:00 uur.