Echt of nep? Een kwart van de Nederlanders heeft nepspullen in de kast hangen

Laatst geüpdatet op september 13, 2024 by Redactie

Je kent het vast wel, trotse eigenaren van designertassen of andere merkkleding, maar zijn deze dan ook echt? TrustDeals deed een onderzoek waaruit blijkt dat maar liefst een kwart van de Nederlanders meerdere nepspullen in de kast heeft liggen. Alsof dat nog niet genoeg is, liegt 1 op de 10 daar ook nog over. Tikkie gênant, toch?



TrustDeals vroeg 1.000 Nederlanders naar hun mening over het kopen en dragen van merkkleding. Wat blijkt? Meer dan een derde loopt het liefst in merkkleding. Vooral mannen (45%) voelen zich lekker in een trui met een groot logo op de borst, terwijl slechts 29% van de vrouwen dat belangrijk vindt.



Volgens mode-psycholoog Anke Vermeer laten we met kleding op een non-verbale manier zien wie we zijn en kan het dragen van een bepaald merk dit versterken. “Een merk is niet alleen een naam, maar heeft vaak een hele identiteit om zich heen. Een identiteit waaraan een mens zich wil koppelen.” Maar is die merkkleding dan echt of dragen we gerust een namaak item?

Fake it till you make it

Jawel, een kwart (25%) van ons geeft openlijk toe: er liggen meerdere nepitems in de kast. Maar het wordt nog leuker: 1 op de 10 van die mensen houdt doodleuk vol dat het écht is, zelfs als ze weten dat het nep is. “Dure merken worden vaak gezien als statussymbool, maar niet iedereen kan of wil er de hoofdprijs voor betalen,” legt Vermeer uit. “Toch willen mensen erbij horen en kiezen dan voor namaak. En ja, soms vertellen ze er niet bij dat het geen echte designer is.”

Waarom we zo van merken houden

Uit het onderzoek blijkt ook dat 1 op de 6 Nederlanders merkkleding draagt om erbij te willen horen en dus niet uit de toon te vallen. En voor 23% is het een kwestie van status. Ondanks dat voor sommige dat merkje op een shirt een nietszeggend plaatje is, is het voor andere dé manier om te laten zien wie je bent. Zo zegt 29% van de ondervraagden dat het merk dat je draagt, veel zegt over wie je als persoon bent. En misschien nog verrassender: 22% krijgt een flinke boost in zelfvertrouwen als ze in hun favoriete merkkleding lopen.

Kopen met korting

Merkkleding is meestal allesbehalve goedkoop, maar dat weerhoudt ons er niet van om het te dragen. Wel met een flinke korting, uiteraard. Maar liefst 62% koopt alleen merkkleding als er een mooie deal te pakken is. Onder jongeren van 18-34 jaar ligt dit percentage nog hoger, namelijk op 66%.



En wat blijkt? We zijn ook nog behoorlijk trouw aan onze favoriete merken. Maar liefst 53% zegt dat ze hun favoriete merk trouw blijven, zelfs als andere merken met dikke kortingen strooien.

Sociale media en vrienden: beïnvloedbaar of niet?

Hoe zit het met de invloed van TikTok, Instagram en vrienden of vriendinnen? Slechts 15% van de Nederlanders geeft aan beïnvloed te worden door wat ze op social media zien. Toch is er nog een andere factor, namelijk: vrienden. Bijna 1 op de 5 laat zich overtuigen door de looks van hun vrienden. En 22% zegt dat reclames hen verleiden tot een aankoop. Ja, die mooie plaatjes en beloftes kunnen verleidelijk zijn.