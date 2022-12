Echt of nep? Kijk liever ònder de kerstboom!

Laatst geüpdatet op december 7, 2022 by Redactie

Kun je beter een echte of een kunstkerstboom kopen? Dat is de populairste vraag aan Milieu Centraal in aanloop naar Kerstmis. Het antwoord is ingewikkelder dan het lijkt. Voor mensen die de kerst milieuvriendelijk willen vieren beantwoordt de voorlichtingsorganisatie ook 3 andere duurzame kerstvragen. Andere keuzes, zoals voor de pakjes onder de boom, hebben namelijk vaak meer impact dan de afweging voor de boom zelf.

Wat is beter, een echte of kunstkerstboom?

Zowel bij echte kerstbomen als bij kunstkerstbomen spelen milieuproblemen. Maar ze belasten het milieu allebei op een andere manier. Daarom is het lastig om hun milieubelasting te vergelijken. Voor beide soorten kerstbomen geldt dat het beter is als ze meerdere jaren meegaan en je ze in de buurt koopt. Wil je een kunstboom kijk dan eens of je hem tweedehands op de kop kunt tikken. En wil je een echte boom, kies dan voor een adoptieboom, die na kerst weer de grond in gaat. Wil je een keer iets anders proberen? Kies voor een mooie kersttak in plaats van een hele boom.

Wat is energiezuinige kerstverlichting?

Op zolder ligt nog de ouderwetse kerstverlichting met gloeilampjes. Heeft het zin om deze te vervangen voor een snoer met ledlampjes? Zeker! Een snoer met ledlampjes is 8 keer zo zuinig als eentje met gloeilampjes. De investering verdien je terug op je energierekening. Doe dan wel weer zo lang mogelijk met het ledsnoer. En koop er gelijk een timer bij, zodat de lampjes niet onnodig branden, ’s nachts bijvoorbeeld. Anders dan bij gewone verlichting, liggen er nog onzuinige gloeilampjes in de schappen. Zoek in de winkel dus specifiek naar ledlampjes.

Hoe geef je groene cadeaus?

Geef je een cadeautje, vraag dan naar een verlanglijstje. 20% van de Nederlanders gooit wel eens een gekregen cadeau weg. Bij jongeren tussen de achttien en vijfentwintig jaar is dat zelfs 42%. Bij 7 op de 10 kinderen gebeurt het weleens dat een cadeau ongebruikt de kast ingaat omdat ze te veel hebben gekregen of iets hebben gekregen dat ze niet leuk vinden of al hebben.

Op online platforms is een breed aanbod van prima tweedehands speelgoed te vinden. Lego en speelgoedautootjes worden weer fris en zo goed als nieuw met een sopje. En je kunt hier de mooiste vintage schatten vinden, zo geef je een uniek cadeau. Ook een stapel tweedehandsboeken of jaargangen van een favoriet tijdschrift zijn online of in kringloopwinkels te vinden.

Hoe verduurzaam je het kerstdiner?

Vlees heeft de grootste impact op het kerstmenu. Gemiddeld zorgt vlees voor 40% van de klimaatimpact van ons eten. Wil je vlees serveren, dan is minder net zo lekker. Voor velen zijn de kerstdagen een aaneenschakeling van bijzondere maaltijden en lekkere tussendoortjes. Soms eten mensen meer dan ze eigenlijk van plan waren. Wat kleinere porties zijn dan wel zo prettig. Maak een vegetarisch voorgerecht, en een aantal lekkere bijgerechten van groenten. Zo maak je een mooi kleurrijk diner. En wil je een feestelijk vegetarisch kerstmenu bereiden, dan vind je inmiddels in ieder kooktijdschrift heerlijke voorbeelden. Kies voor groente en fruit uit het seizoen. Maak niet te veel klaar. Als er toch eten overblijft, bewaar dat tot ‘derde kerstdag’ en ga er creatief mee aan de slag. In soep, omelet, salade of een roerbakschotel kun je veel restjes verwerken.

Wist je dat… je 95 procent minder stroom kunt gebruiken met hetzelfde sfeerlicht?

Stel dat je tijdens de kerstperiode de volgende onzuinige lichtjes continu laat branden:

· een kerstboom met een snoer van 20 gloeilampjes (vermogen 25 W);

· een kerstster met een gloeilamp (25 W);

· een 10 meter lange lichtslang (160 W) aan de gevel;

· 100 buitenlampjes (25 W) in een boom.



Met de hierboven beschreven kerstverlichting verbruik je gedurende de kerstperiode (30 dagen) 170 kWh. Dit is ongeveer €120*. Gebruik je ledlampen en een timer dan is je verbruik nog maar 6 kWh (€ 4). Dat scheelt dus meer dan 95 procent ten opzichte van 170 kWh.