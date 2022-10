‘Echte Meisjes In De Jungle’ terug bij Videoland

Gaby, Louisa, Diva, Janice, Michella, Lena, Jill, Kelly, Esmée, Fabiola, Annebel en Channah gaan het avontuur van hun leven aan in ‘De Echte Meisje In De Jungle’ bij Videoland. In het programma, dat bijna 10 jaar geleden voor het laatst te zien was en nog steeds vers in het geheugen van veel mensen zit, gaan verschillende bekende Nederlandse reality-tv sterren de strijd met elkaar aan in de jungle.



Het programma is exclusief te zien bij Videoland. Datum van uitzending maken we op een later moment bekend.