Laatst geüpdatet op april 17, 2024 by Redactie

Vergeet het traditionele schoonheidsslaapje, het is tijd voor een schoonheids vakantie! Pak je koffers, want de zomer staat voor de deur en de vakantieplannen zijn in volle gang. Maar laten we eerlijk zijn, wie wordt er niet gek van die tien verschillende potjes die in die overvolle koffer moeten passen? éclat heeft dé ultieme schoonheidsoplossing voor je vakantie: Collageen travel size-sachets.

Marine of Vegan Collageen Beauty Blend travel size-sachets

Met de Marine of Vegan Collageen Beauty Blend travel size-sachets ben je helemaal klaar voor je reis. Elk sachet bevat 6 gram hoogwaardig viscollageen, 16 essentiële vitamines en mineralen samengesteld voor de (zomer)vakantie waaronder; magnesium voor spierkracht en vitamine C om je immuunsysteem een boost te geven. Zo blijf je perfect in balans én kan je blijven genieten van dat enorme ontbijtbuffet en de espresso martini’s. Voor veganisten is er de Vegan Collageen Booster, vrij van dierlijke ingrediënten. Voeg de sachets toe aan je water voor een verfrissende limo, een smoothie voor een extra boost of wanneer je aan je favoriete cocktail aan het strand zit. Kies voor gemak en schoonheid met éclat, waar je ook bent en zeg maar dag tegen die overvolle koffer, en hello tegen meer ruimte om te shoppen!



30 sachets € 39,95. éclat Collageen travel size-sachets zijn o.a. verkrijgbaar bij Bol.com.