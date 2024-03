Eczeem of psoriasis: hoe weet je welke je hebt?

Laatst geüpdatet op maart 15, 2024 by Redactie

Eczeem en psoriasis zijn veel voorkomende huidaandoeningen, en ze kunnen beide verschijnen als huiduitslag die kan jeuken of branden. Als je vaak huiduitslag krijgt, vraag je je misschien af of je het een of het ander hebt. Het is zelfs mogelijk dat je tegelijkertijd eczeem en psoriasis hebt, maar dit komt zelden voor. Hoewel beide een paar dingen gemeen hebben, zijn er enkele verschillen in symptomen, oorzaken van opflakkeringen en gezondheidsrisico’s. Daarom moet je een dermatoloog raadplegen voor een juiste diagnose als je symptomen hebt.



Als je de verschillen tussen psoriasis en eczeem begrijpt, kun je ervoor zorgen dat je de juiste stappen neemt om opflakkeringen te voorkomen en de behandeling te krijgen die je nodig hebt.

Hoe weet je of je eczeem of psoriasis hebt?

Zowel eczeem als psoriasis kunnen verschijnen als een droge, schilferige huid die kan jeuken of branden. Het kan moeilijk zijn om te bepalen welke je hebt door alleen maar te kijken. Maar er zijn een paar belangrijke verschillen die je misschien een idee kunnen geven.



Beide aandoeningen kunnen op elke leeftijd voorkomen, maar eczeem begint meestal al in de kindertijd. Het ontwikkelt zich vaak samen met allergische rhinitis en astma, en samen worden deze aandoeningen soms de ‘atopische triade’ genoemd. Eczeem heeft ook de neiging om meer te jeuken dan psoriasis en verschijnt in “buigzame” gebieden. Deze omvatten de binnenkant van de ellebogen en achter de knieën.



Psoriasis kan ook jeuk veroorzaken, of het jeukt helemaal niet. De vlekken die verschijnen zijn rode, dikke en schilferige plaques met gedefinieerde randen. Psoriasis betreft klassiek de hoofdhuid, ellebogen en knieën, maar kan ook huidplooien omvatten zoals in de lies of het genitale gebied, evenals de handen en voeten.



Een dermatoloog kan gemakkelijk het verschil zien tussen psoriasis en eczeem, dus een onderzoek laten doen is de beste manier om zeker te weten welke aandoening je hebt.

Wat zijn de verschillende oorzaken van eczeem en psoriasis?

Zowel eczeem als psoriasis hebben oorzaken die verband houden met genetica en omgevingsfactoren. Ze zijn ook allebei het gevolg van overactieve immuunreacties die tot ontstekingen leiden.



Te warme douches en agressieve zepen die olie van de huid verwijderen, kunnen leiden tot opflakkeringen van eczeem. Irriterende stoffen zoals wol en geurstoffen in wasmiddelen of parfums kunnen ook triggers zijn.



Hoewel psoriasis een genetische oorzaak heeft, zoals eczeem, kunnen omgevingsfactoren het risico op het ontwikkelen ervan vergroten. Bepaalde medicijnen, waaronder bètablokkers en medicijnen om malaria te behandelen, zijn in verband gebracht met psoriasis. Andere medicijnen, zoals medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van depressie en geestelijke gezondheidsproblemen, kunnen de aandoening verergeren. Sommige infecties kunnen ook bijdragen aan psoriasis, en zoals bij veel aandoeningen kunnen obesitas en roken het risico op het ontwikkelen van psoriasis vergroten.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Zowel eczeem als psoriasis kunnen ervoor zorgen dat je risico loopt op andere aandoeningen. Ze kunnen je slaap verstoren en geestelijke gezondheidsproblemen verergeren. Overmatig krabben of uitdrogen kan ook leiden tot huidbeschadigingen, waardoor je vatbaar kunt worden voor secundaire infecties.



Bij psoriasis leidt de overactieve immuunreactie niet alleen tot ontstekingen in de huid, maar ook in andere organen van het lichaam. Mensen met psoriasis lopen een groter risico op het ontwikkelen van onder meer het metabool syndroom en artritis.

Het is belangrijk om voor beide aandoeningen een behandeling te krijgen, niet alleen om huiduitslag en jeuk te voorkomen, maar ook om je algehele gezondheid te beschermen.

Wat zijn de behandelingen voor psoriasis en eczeem?

Milde gevallen van eczeem en psoriasis worden beide vaak behandeld met plaatselijke ontstekingsremmende medicijnen, waaronder corticosteroïden en niet-corticosteroïden. Je dermatoloog kan deze crèmes en lotions voorschrijven en je instructies geven over het gebruik ervan en de mogelijke bijwerkingen.



Bij eczeem zal je dermatoloog waarschijnlijk ook aanbevelen om triggers, zoals te warme douches, geurstoffen en irriterende stoffen, te vermijden. Ze kunnen voorstellen dat je na het baden overschakelt naar een minder agressieve zeep en een vochtinbrengende crème gebruikt.



Voor ernstigere gevallen van eczeem en psoriasis kunnen de behandelingsopties lichttherapie, orale immunosuppressiva of injecteerbare medicijnen omvatten.



Aangezien er een risico bestaat dat psoriasis kan leiden tot artritis psoriatica, kan je arts ook orale en injecteerbare medicijnen voorschrijven die zowel de huid als de gewrichten behandelen.