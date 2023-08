Educatieve videoserie: Purina PET talks

Laatst geüpdatet op augustus 2, 2023 by Redactie

Purina is al 125 jaar dé wereldwijde expert in diervoeding en heeft hierdoor een onschatbare bron aan wetenschappelijke kennis en praktische informatie over huisdieren. Het bedrijf wil deze kennis graag delen en is daarom gestart met een gloednieuwe videoserie: Purina PET talks. In deze reeks korte, informatieve video’s wordt de kijker op een toegankelijke manier meegenomen in de kennis en expertise over huisdieren. Van voeding en gedrag tot welzijn en de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en innovaties, het komt allemaal langs in de Purina PET talks.

Afwisselende thema’s

De thema’s van de PET talks zijn afwisselend en vaak gekoppeld aan de actualiteit. Centraal in de video’s staat het overbrengen van kennis voor zowel honden- als katteneigenaren. Kirsten van der Sluijs, Purina Brand & Sustainability Lead, over het nieuwe initiatief: “Bij Purina werken talloze experts en wetenschappers en hebben daardoor als merk wereldwijd, maar ook specifiek in Nederland, een schat aan informatie, data en kennis over dieren en hun gedrag. We vinden het als merk belangrijk om deze kennis niet bij onszelf te houden, maar juist te delen. Daarom hebben we gekozen voor een serie informatieve video’s die erop gericht zijn mensen op een luchtige manier iets te leren: Purina PET talks. De eerste video’s staan online en we krijgen al veel positieve reacties. Een mooie aanmoediging richting de toekomst, waarin we nog meer kennis over een breed scala aan onderwerpen gaan delen.”

Aflevering 1 & 2 staan al online

De eerste twee afleveringen van de Purina PET talks staan inmiddels online. De eerste video draait om de belangrijke vraag: hoe houd je je huisdier veilig en gelukkig tijdens warme dagen? Te gast in deze PET talk is Monique du Bois, kynologisch adviseur bij Purina. Met haar kennis en ervaring op dit gebied deelt Monique alles wat je moet weten en geeft ze een schat aan waardevolle tips waarmee huisdieren onbezorgd kunnen genieten van de warme dagen.



De tweede PET talk staat in het teken van zwerfdieren en de adoptie hiervan. Wereldwijd zijn er meer dan 600 miljoen huisdieren zonder veilig huis. In Nederland hebben we geen zwerfhonden, maar het aantal zwerfkatten neemt nog elk jaar toe en nog steeds worden regelmatig huisdieren achtergelaten. De vraag die centraal staat in deze video is: welke verantwoordelijkheid hebben we als samenleving voor het tegengaan van zwerfhuisdieren en wat kunnen wij doen voor deze zwerfkatten? Te gast is Daniëlla van Gennep van Stichting Dierenlot, waar Purina al enkele jaren mee samenwerkt.



Later in het jaar volgen meer PET talks. Deze draaien om thema’s zoals voedingssupplementen voor huisdieren, het halen van een heus DierenDiploma en de verzorging van huisdieren tijdens vuurwerk. Aan het YouTubekanaal van Purina worden regelmatig nieuwe video’s toegevoegd.