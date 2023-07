Een beginnershandleiding voor Body Positivity

Laatst geüpdatet op juli 12, 2023 by Redactie

Als er één buzz-zin is die zich als een lopend vuurtje verspreidt, is het body positivity. Hoewel het misschien is begonnen als een trendy term, is het in feite uitgegroeid tot een volwaardige beweging – en als je plotseling graag aan boord wilt, zijn we niet verrast.



Body positivity heeft alles te maken met het accepteren en waarderen van je lichaam met al zijn onvolkomenheden en “gebreken”, en ongeacht alle veranderingen die het doormaakt. Klinkt een beetje makkelijker gezegd dan gedaan? Zeker, in de huidige samenleving worden we constant gebombardeerd met onrealistische schoonheidsidealen. Maar er zijn bepaalde maatregelen die je kunt nemen om een gezondere relatie met je lichaam op te bouwen. In deze gids behandelen we alle basisprincipes.

Lees ook: Dingen om te waarderen aan je lichaam

Traceer negatieve zelftalk

Veel vrouwen hebben vaak negatieve gedachten gedurende de dag over hun lichaam hadden. Feit is dat deze gedachten na verloop van tijd zeer destructief kunnen worden. Want hoe meer je ze denkt, hoe meer je ze gaat geloven – en dat kan een negatieve invloed hebben op je humeur, gedrag en algehele eigenwaarde. De neurowetenschap heeft immers bewezen dat hoe meer je negatieve gedachten je over je lichaam hebt, hoe sterker deze gaan worden. Maar als je ze meteen kunt erkennen, kun je jezelf mentaal trainen om meer body positivity gedachten te denken.



Dit is wat je moet doen: Begin met het bijhouden van een logboek van je negatieve gedachten over je lichaam. Leg niet alleen de gedachte zelf vast, maar ook de tijd/plaats en omstandigheden eromheen. Op die manier kun je beginnen met het identificeren van bepaalde factoren die die kritische gedachten opwekken. Hoe meer je je bewust bent van deze negatieve zelfpraat, hoe eerder je ermee kunt stoppen.

Begin met positieve bevestigingen

Nu je bent begonnen met het verwijderen van die negatieve gedachten over je lichaam, heb je ruimte gemaakt voor een aantal positieve.



Plus-size supermodel Ashley Graham gaf toe dat ze vertrouwt op het zeggen van dagelijkse affirmaties tegen zichzelf in de spiegel om haar gevoel van eigenwaarde sterk te houden. Een beetje inspiratie nodig? Grahams affirmaties zijn onder andere: “Je bent moedig. Je bent briljant en je bent mooi.” En als ze een zogenaamde fout opmerkt, maakt ze er een punt van om er iets over te zeggen met een positieve draai – zoals in: “Ik hou ook van jou, heupen.”



Dus ga je gang en probeer het: bedenk een mantra die je elke dag herhaalt, of als je te verlegen bent om hardop tegen jezelf te praten, schrijf het dan op en lees het. Je zou versteld staan wat een simpele glimlach ook kan doen: onderzoek heeft aangetoond dat een paar seconden naar jezelf glimlachen in de spiegel je geluk aanzienlijk kan vergroten en hoe je je over jezelf voelt verbeteren, terwijl je stressniveaus worden verlaagd.

Lees ook: Krachtige mantra’s voor een directe zelfvertrouwen boost

Volg body positivity influencers

Het is gemakkelijk om je neerslachtig te voelen nadat je door je feeds op sociale media hebt gescrold. De meeste mensen plaatsen tenslotte alleen foto’s waar ze er op hun best uitzien (en in veel gevallen zijn die foto’s gefilterd, gephotoshopt of op een andere manier bewerkt).



Daarom is het een goed idee om je nieuwsfeed te vullen met berichten van body positivity celebrities, bloggers en andere influencers – iedereen die je waarschijnlijk beter in je vel laat voelen. En gelukkig zijn er een aantal A-listers waarvan bekend is dat ze beelden berichten plaatsen die het vieren van je lichaam promoten.



Het is bijvoorbeeld bekend dat Hillary Duff Instagrams plaatst waarop duidelijk haar cellulitis of andere ‘onvolkomenheden’ te zien zijn. Zou je niet liever doorbladeren om afbeeldingen te zien van vrouwen die hun lichaam omhelzen de volgende keer dat je IG checkt?



Uiteindelijk betekent body positivity het veranderen van de manier waarop je jezelf ziet, en de bovengenoemde stappen zijn een goed begin van je reis om lekker in je vel te zitten. Nog een laatste tip: zorg ervoor dat je jezelf omringt met body positivity mensen. Elkaar steunen bij je pogingen om je lichaam te omarmen, kan je alleen maar succesvoller maken.