Een checklist voor het kopen van een trouwjurk

Denk je er constant aan hoe je eruit zult zien in je in een prachtige trouwjurk? We nemen het je niet kwalijk. Bruidsmode kopen is een van de meest opwindende dingen waar je naar uit kunt kijken nadat je verloofd bent, maar het is niet ongebruikelijk dat aanstaande bruidsparen zich een beetje overweldigd voelen door het proces. Dat is waar deze checklist voor het kopen van een trouwjurk van pas komt.

Een droomteam

De dag dat je trouwjurken gaat shoppen, moet je mensen meenemen die je een speciaal gevoel geven! Dat kunnen goede vriendinnen zijn en/of je moeder. Je “droomteam” moet bestaan ​​uit mensen die eerlijk, maar ondersteunend zijn. Neem iemand mee die je vertrouwt om graag foto’s te maken, maar deze niet op social media plaatst! Laat bodyshamers, negatieve mensen en snel verveelde kinderen thuis. Zorg ervoor dat er ten minste één persoon aanwezig is om samen enthousiast te worden, maar pas op dat je niet te veel mensen uitnodigt, want te veel meningen kunnen afleidend zijn.

Geef jezelf voldoende tijd

Laten we het uitleggen. De bruidswinkel is afhankelijk van leveranciers die de trouwjurken leveren. De levertijd loopt gauw op tot wel 5 maanden. Daarna moeten ze de trouwjurk nog speciaal voor jou op maat maken, en ook dat kost tijd. En je moet ook rekening houden met eventuele vertragingen. Reken dus op ongeveer zes tot acht maanden voor je trouwdag, om te gaan shoppen.

Laat de bruidswinkel weten wat je budget is

Als je het budget van je trouwjurk tevoren kent, voorkom je dat je later spijt krijgt. Het laatste wat je wilt, is verliefd worden op iets dat je niet kunt betalen. Te veel uitgeven aan je trouwjurk kan betekenen dat je moet bezuinigen op iets anders dat je wilde voor je grote dag, dus het is van cruciaal belang om een budget voor je trouwjurk te hebben. Laat van tevoren weten wat je budget is, en de specialisten zullen de jurken voor je selecteren die passen bij jouw stijl en budget. Houd in gedachte dat je bij het kopen van je jurk rekening moet houden met zaken als accessoires en aanpassingen van de jurk die misschien niet in de prijs zijn inbegrepen. Als zodanig wil je misschien wat ademruimte in je budget laten.

Laat de professionals helpen

Afhankelijk van je persoonlijkheid is dit voor sommigen best moeilijk. De kans is groot dat je al tijdschriften en blogs hebt bekeken en dat je bepaalde stijlen vrijwel uitgesloten hebt. De bruidsmode specialist is echter een zeer ervaren en capabele professional en zal weten hoe elk jurk valt en of het je lichaamsvorm gaat aanvullen of niet. Vertrouw op hun advies en probeer een paar verschillende silhouetten om te zien wat het beste voor jou is

Denk aan het seizoen waarin je gaat trouwen

Een jurk met mouwen houdt de kou buiten tijdens een winterbruiloft, terwijl verschillende laagjes te warm zijn op een hete zomerdag. Houd het seizoen waarin je gaat trouwen in gedachten als je naar de jurken kijkt, en vertel het aan de specialist die je helpt, zodat ze er rekening mee kan houden als ze jurken voor je uitkiest.

Denk aan schoenen en ondergoed

Zorg ervoor dat je geschikt ondergoed draagt, want je wordt geholpen bij het aan- en uittrekken van trouwjurken. Een goed passende bh en slip kan een enorm verschil maken voor de pasvorm van een jurk. En neem hakken mee van dezelfde hoogte als de schoenen die je gaat dragen op je trouwdag.

Als je nog wilt afvallen

Het is niet ongebruikelijk dat bruiden een afslankplan hebben. Dit is een lastige, omdat veel mensen pas op zoek gaan naar kleding als ze het streefgewicht hebben bereikt dat ze verwachten. Begin met afvallen, maar praat met de bruidsmode specialist over je verwachtingen. Je trouwjurk zal moeten worden aangepast, maar het is onwaarschijnlijk dat een bruidsmodewinkel een maat zal bestellen op basis van wat je verwacht over 3-6 maanden. Wees realistisch en wees eerlijk tegen degenen die je helpen.

Maak foto’s

Neem een ​​camera mee om foto’s te maken (je smartphone werkt prima)! Met foto’s kun je onthouden wat je leuk vond aan elke jurk voor je volgende shoppingtrip als je “die ene” de eerste keer niet hebt gevonden. Bovendien zijn ze ook leuk om terug te kijken en de dag te herinneren dat je “JA” zei tegen de jurk!