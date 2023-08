Een dagje naar Amsterdam met vriendinnen? Met deze activiteiten ga je buiten je comfortzone!

Laatst geüpdatet op augustus 28, 2023 by Redactie

Een dag weg naar Amsterdam met vriendinnen is altijd een goed idee. Het maakt niet uit in welk seizoen van het jaar je een dagje weg of een weekendje weg boekt, in de stad is er meer dan genoeg te zien en te doen. Kom je maar al te graag een keer buiten je comfortzone door het plannen van een compleet nieuwe activiteit? We geven je in dit blog een paar leuke tips voor uitjes die je kunt plannen.

Ontdek een compleet nieuwe wijk of een nieuw gedeelte van de stad

Denk je aan het plannen van een dagje weg naar Amsterdam? Dan denk je waarschijnlijk erg snel aan het plannen van een bezoek aan een museum, een wandeling over de Dam of een wandeling langs de grachten. Maar de stad heeft natuurlijk veel meer te bieden dan enkel deze toeristische highlights. Kies er bijvoorbeeld een keer voor om een nieuwe wijk in te duiken met vriendinnen. Misschien shop je voor het eerst in de Negen Straatjes, je zoekt een leuk restaurantje op in Amsterdam Zuid of je ontdekt het relaxte leven in Amsterdam West. Je staat oog in oog met gezellige winkels, een coffeeshop Amsterdam in tal van uitvoeringen en sfeervolle restaurants.

Stap binnen in een restaurant met een totaal onbekende keuken

Vrijwel iedere denkbare keuken is vandaag de dag wel vertegenwoordigd in de hoofdstad van het land. En dat is ook niet zo gek, want Amsterdam staat bekend om een mengelmoes van allerlei culturen. Om uit je comfortzone te stappen met vriendinnen, kun je ervoor kiezen om een restaurant binnen te stappen met een totaal onbekende keuken. Wie weet doe je de leukste inspiratie op voor nieuwe recepten om thuis een keer uit te proberen. En je maakt vast en zeker weer de beste herinneringen met vriendinnen, waar je voor een erg lange tijd nog over na kunt praten.

Doe de nodige research over evenementen die op de planning staan in de stad

Weet je op dit moment al op welke dag je een bezoek brengt aan Amsterdam? Controleer dan ook meteen wat voor evenementen er op de agenda staan. Misschien combineer je een bezoek aan de leukste coffeeshops van Amsterdam, bijvoorbeeld met een festival of een ander spectaculair evenement. Het beste van alles, is dat er vrijwel ieder weekend altijd wel wat te doen is.