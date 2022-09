Heb je je interieur volgens een bepaalde stijl ingericht, ben je helemaal vergeten om rekening te houden met je dekbedovertrek. En dat terwijl het dekbedovertrek voor een groot deel de uitstraling en sfeer van je slaapkamer bepaalt. Bummer! Gelukkig vind je op Cinderella.nl een dekbedovertrek voor iedere interieurstijl. Van minimalistisch tot bohemian en van industrieel tot landelijk, voor iedere interieurstijl is er wel een bijpassend dekbedovertrek te vinden. Lees snel verder!

Simplistisch en minimalistisch

Simplistisch en minimalistisch gaan vaak hand in hand met witte kleuren, rust en reinheid. Heb je je interieur zo minimaal en simplistisch mogelijk ingericht? Dan kunnen we jou waarschijnlijk niet echt blij maken met drukke prints en tierelantijntjes. Geloof jij in de ‘beauty of simplicity’? Dan is een wit dekbedovertrek in combinatie met witte kussenslopen en een wit hoeslaken precies wat jij zoekt!

Retro en klassiek

Ben je meer van de retro of klassieke stijl? Dan kun je je blijdschap waarschijnlijk niet op bij het zien van de verschillende gave geblokte, geruite en gestreepte dekbedovertrekken van Cinderella. Van fijne streepjes in allerlei kleuren tot grove blokken en ruiten, het hoort allemaal bij de retrostijl.

Modern en industrieel

Een industrieel interieur is nog steeds helemaal hip en trending vandaag de dag. Hoewel deze stijl teruggrijpt naar de leefomstandigheden van veel Amerikanen tijdens de industriële revolutie, is het wel een bijzonder moderne en karaktervolle stijl. Het is gebaseerd op de architectuur die binnen fabrieken te vinden is: ruw en rauw, veel metaal, onafgewerkt hout en donkere kleuren. Wil je jouw industriële slaapkamer helemaal afmaken? Kies dan voor een dekbedovertrek in een donkere, mysterieuze kleur.

Landelijk

Daar waar bij een moderne industriële interieurstijl de meubels veelal rechte, strakke lijnen kennen, wordt het landelijk interieur gekenmerkt door afgeronde vormen. Er wordt gebruik gemaakt van veel natuurlijke materialen, zoals hout, riet en bamboe. Neutrale en aardse kleuren vormen de basis. Een rustig ogend dekbedovertrek in kleuren als crème, beige en zandkleur past hier erg mooi bij.

Bohemian en hippie

Bij bohemian en hippie hoeven we waarschijnlijk niet zo heel veel uitleg te geven. Vrijwel iedereen kent de flower power stijl wel die in de late jaren 60, begin jaren 70 ineens opdook. Wijdvallende en kleurrijke kleding met bloemenprints stond in deze tijd centraal. Ook bij de bohemian stijl zien we deze vrolijke kleuren en bloemetjespatronen terugkomen. Is de flower power inmiddels overgeslagen naar jouw interieur? Onder een bloemetjes dekbedovertrek droom jij iedere avond vrolijk weg!