Een derde 50+ singles heeft gevoel dat omgeving medelijden heeft met single bestaan tijdens feestdagen

Laatst geüpdatet op december 22, 2023 by Redactie

Het dating-hoogseizoen komt er weer aan. Traditiegetrouw zijn de maanden december, januari en februari de drukste maanden op datingplatformen. De winter is een periode waarin singles op zoek gaan naar een levenspartner, zo ook onder de 50+ singles. Hoog tijd voor Ourtime om uit te zoeken hoe deze singles aankijken tegen de feestdagen en hun eerste date.



De feestdagen worden door een overgrote meerderheid het liefst samen gevierd. In de top drie met wie 50+ singles dit het liefste vieren vinden we naaste familie (58%), het gezin/partner (55%) en dierbare vrienden (49%). Hoe dan ook, we spenderen onze tijd in die periode het liefst met mensen die ons nauw aan het hart liggen. 7 procent kiest er echter voor om de feestdagen alleen door te brengen.

Levenspartner geen noodzaak, wel gewenst

Bijna een derde heeft het gevoel dat de omgeving medelijden heeft met het single bestaan tijdens de feestdagen. Dat blijkt echter nergens voor nodig: ruim de helft ziet het leven als compleet zonder partner. Toch heeft twee derde de wens een levenspartner te vinden, dit verlangen neemt tijdens de feestdagen toe.

Date-tips in de winter

De gang naar online daten is in de winterperiode dan ook snel gemaakt. Maar wat zijn leuke dates wanneer het buiten guur en koud is? Een grote meerderheid (63%) neemt graag de tijd voor een date middels een etentje in een restaurant, ook de bioscoop (21%) en een museumbezoek (18%) zijn goede opties. Bij mooi weer gaan we graag naar buiten om een drankje op het terras te doen (62%), te lunchen op een terras (42%), of een wandeling te maken op het strand (30%) of in het bos of park (beide 29%).



Matthew Taghioff, Marketing Manager bij Ourtime: “Gedurende de wintermaanden, van december tot en met februari zien we jaarlijks een piek in het aantal aanmeldingen, maar ook in de hoeveelheid berichtjes die over en weer gestuurd worden. Wij weten dat singles vastberadener zijn om tijdens peak season op mooie dates te gaan en een levenspartner te treffen.”