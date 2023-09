Een derde Nederlanders kiest vaker voor vis in plaats van vlees

Laatst geüpdatet op september 18, 2023 by Redactie

Steeds meer Nederlandse consumenten geven aan vis in plaats van vlees te kiezen vanwege duurzaamheid, blijkt uit recent onderzoek van de keurmerken Marine Stewardship Council (MSC) en Aquaculture Stewardship Council (ASC). Tijdens de Bewuste Visweek van 25 september tot 1 oktober laten de keurmerken en hun partners zien dat vis, mits op een verantwoorde manier gevangen of gekweekt, veel gezonde en duurzame voordelen heeft.

Keuze voor vis in plaats van vlees

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Future of Food Institute in augustus dit jaar, blijkt dat 31% van de Nederlanders vaker voor vis in plaats van vlees probeert te kiezen. Vleesvervangers worden door net zo veel Nederlanders als duurzaam beschouwd als vis (60%). Van de respondenten vindt 65% dat vis past in een duurzaam eetpatroon, een flink verschil met vlees (39%). Dit vertaalt zich ook naar intentie voor gedrag: 31% zegt vaker vis dan vlees te proberen te eten in verband met duurzaamheid. Toch blijkt dit voor een kleine derde van de mensen lastig: 30% geeft aan dat de wil er is, maar het nog niet lukt.

Vaker vis eten dan een jaar geleden

Ruim driekwart (76%) van de Nederlanders geeft in het onderzoek aan de noodzaak in te zien van het beschermen van de onderwaternatuur. Wat vis eten betreft is er een positieve trend gaande: 27% geeft aan vaker vis te eten dan een jaar geleden. Als belangrijkste redenen noemde men daarvoor dat men zich meer bewust is van vis als gezonde (62%) en als duurzame keuze (35%). 42% van de consumenten let in de supermarkt op het MSC of ASC keurmerk. De meest gegeten vissoorten in Nederland zijn: zalm (72%), kabeljauw (63%), tonijn (60%) en garnalen (53%).



Christien Absil, Senior Fisheries en Stakeholder Manager bij MSC: “Als we het hebben over duurzaam eten, dan zou vis een mooie plek aan tafel moeten hebben. Het gaat vaak over minder vlees en minder zuivel eten, wat zeker belangrijk is, maar er is ook een wereld te winnen met vis: dat bij veel soorten minder CO2 uitstoot dan vlees bij de vangst of productie (1) en zeer eiwitrijk is. Kortom, mits verantwoord gevangen of gekweekt, vis heeft gezonde en duurzame voordelen. En dat is precies wat we in deze Bewuste Visweek vertellen.”



Esther Luiten, Global Commercial Director bij ASC: “ASC is een onafhankelijk keurmerk voor verantwoord gekweekte vis. De vis is afkomstig uit kwekerijen die hun invloed op water, natuur en milieu beperken, goed zorgen voor medewerkers en rekening houden met de omwonenden. Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen bewuste keuzes maken in hun eetpatroon en we zetten ons deze Bewuste Visweek volop in om dit verhaal verder te verspreiden.”

Voedingswaarde van vis

Vis is een belangrijk onderdeel van ons voedingspatroon: 44% eet één keer per week of vaker vis. Vaker kiezen voor vis in plaats van vlees is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Dit zien de Nederlandse consumenten in: 82% ziet vis als onderdeel van een gezond eetpatroon en 39% van de vis-eters ziet de gezondheid van vis als nummer 1 reden om vis te eten. Vissen, schaal- en schelpdieren zitten vol met belangrijke voedingsstoffen, zoals zink, ijzer, vitamine A en B12 en omega-3 vetzuren die allemaal essentieel zijn voor de menselijke gezondheid.



Christien Absil vervolgt: “We willen mensen er tijdens deze Bewuste Visweek ook op wijzen dat vis niet alleen op je bord terechtkomt, maar ook dat er steeds minder wordt verspild en resten worden verwerkt in producten als voedingssupplementen en diervoeding. Slechts 30% van de mensen die visolie hebben gekocht geeft bijvoorbeeld aan een keurmerk te checken.”