Een eigen computer voor je kind kopen? Overweeg deze zaken!

Is jouw kind toe aan een eigen computer? Dat kan zijn omdat hij of zij vaak voor school iets moet doen op de computer en jouw computer bezet houdt, of simpelweg omdat je er regelmatig aan de kop gezeurd wordt. Besluit je dat dit het moment is om je kind te voorzien van zijn of haar eigen computer, neem dan de volgende zaken in overweging voordat je tot een aankoop overgaat.

Laptop of pc?

De eerste keuze die je moet maken, is of je voor je kind een pc of een laptop gaat kopen. We maken graag een zaak voor dat laatste, omdat een laptop simpelweg een stuk praktischer is dan een pc. Je kind kan de laptop als nodig meenemen naar school en is ermee ook in huis niet gebonden aan één plek. Daarnaast hoef je bij een laptop verder alleen nog een muis en een eventuele muismat te kopen om het gebruik ervan wat comfortabeler te maken, want technisch gezien hoeft het niet eens. Om wat aan een pc te hebben, moet je ook investeren in een monitor en een toetsenbord. Die zitten bij een laptop al geïntegreerd in het apparaat.

Refurbished laptop

Het nadeel van een laptop is natuurlijk dat hij juist door het feit dat hij ‘draagbaar’ is ook kwetsbaarder is, omdat de kans groter is dat hij een keer valt. Dat voorkom je niet, hoewel een stevige laptoprugzak met voldoende schokdemping wat van de risico’s kan wegnemen. Dit is echter ook een goede reden om niet de hoofdprijs te betalen voor de laptop. Overweeg om voor je kind een refurbished laptop te kopen. Een refurbished laptop is een gebruikte laptop die helemaal opgelapt is en daardoor bijna als nieuw is. Je krijgt er zelfs weer garantie op. Zo bespaar je geld en heb je toch een goede laptop voor je kind.

Type gebruik

De vraag is vervolgens nog welke laptop je moet kopen. De prijzen verschillen immers flink binnen het aanbod. Hierbij moet je het beoogde gebruik van de computer goed overwegen. Voor eenvoudige huiswerkopdrachten voldoet een simpele laptop. Maar als je kind er ook op (online) op wil kunnen gamen, dan is het verstandig om een laptop te kiezen met specificaties die daarbij aansluiten. Daarmee kom je wel in een andere prijsklasse terecht.

Een aantal zaken om goed over na te denken dus voordat je tot de aanschaf van een eigen computer voor je kind overgaat. Het zijn belangrijke overwegingen om te maken om tot de juiste keuze te maken, en dat doet wel ter zake, want het gaat toch om best veel geld.