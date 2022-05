Een eigen drone kopen: hier moet je rekening mee houden

Je hebt plannen om je eigen drone te kopen. Dat snappen we helemaal, want hoe gaaf is het immers om mooie luchtbeelden te maken. Of je nu met video werkt voor je bedrijf, je actief bent als blogger of op social media of gewoon privé mooie beelden wilt maken, met een drone gaat er een wereld voor je open. Ze zijn ook niet zo duur meer dat het buiten bereik is om er zelf een te kopen. Maar er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden wanneer je wilt gaan investeren in je eigen drone.

Beperkingen voor waar je mag vliegen

Helaas mag je niet zomaar overal vliegen met je drone. Het is bijvoorbeeld verboden een drone op te laten in de aanvliegroutes van vliegvelden. Ook in de buurt van militaire terreinen en natuurgebieden kan er sprake zijn van restricties. Over een mensenmenigte vliegen met een drone mag ook niet zomaar. In veel gevallen moet je daarnaast ook een afstand van 50 meter houden tot gebouwen en moet je je drone tijdens het vliegen in het zicht houden. Je hebt ook niet het recht de privacy van mensen niet schenden, dus je kunt niet schaamteloos achtertuinen bespieden met je drone. Tussen zakelijk en privégebruik van een drone bestaat overigens géén verschil meer.

Je drone registreren

Tenzij je een drone maximaal 249 gram zónder camera hebt – en wat is daar nu de lol van – moet je je drone registreren bij het RDW. Dat is niet gratis: het kost je 23 euro per jaar en deze inschrijving moet je elk jaar handmatig verlengen. Wanneer je je drone registreert, krijg je een exploitantnummer. Een deel van dit nummer moet je zichtbaar aanbrengen op je drone, bijvoorbeeld door het uit te printen, uit te knippen en het stukje papier onder een plakbandje op de buitenkant van je drone aan te brengen.

Dronebewijs

Weegt je drone minder 250 gram? Dan houden je verplichtingen op bij het registreren van je drone. De meeste drones met camera zijn echter zwaarder dan dat. Dat houdt in dat je als piloot in het bezit moet zijn van het Europees dronebewijs. Ook moet je een kennistest (met succes uiteraard) afleggen over geldende regels rondom het vliegen met drones. Wanneer je in het bezit bent van het basiscertificaat van het Europees dronebewijs, mag je met je drone tot op 50 meter afstand van gebouwen vliegen. Wil je dichterbij komen, dan moet je een aanvullend certificaat bemachtigen. In beide zijn er natuurlijk kosten aan verbonden.

Op vakantie met je drone

Ga je op vakantie naar het buitenland, dan wil je vast je drone meenemen om daar mooie beelden te schieten. Gelukkig is het zo dat de hierboven beschreven regels gelden in de hele Europese Unie. Dit beleid is namelijk niet zo lang geleden geharmoniseerd. Buiten de EU verschillen de regels echter per land en is het zeer aan te raden om je hier voor vertrek goed in te verdiepen om uit de problemen te blijven. Helaas zijn er ook landen waar je je drone überhaupt niet mee naartoe mag nemen. Dat is geval voor populaire vakantielanden als Turkije, Cuba, Thailand en Marokko.

Wil je het allemaal zo eenvoudig mogelijk houden? Dan zoek je een drone die minder dan 250 gram weegt, maar wel in het bezit is van een goede camera. Die bestaan daadwerkelijk: de hele Mavic Mini-serie van DJI weegt 249 gram en ontsnapt dus nét aan de verplichting tot het behalen van het Europees dronebewijs. Wel moet je een dergelijke drone registreren bij het RDW.