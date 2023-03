Een flinke dosis actie én drama bij Pathé in maart 2023

Laatst geüpdatet op maart 1, 2023 by Redactie

Maart staat voor de deur! Het lenteweer laat zich nog niet vaak zien, maar gelukkig is het binnen warm en droog. Dé ideale tijd om lekker de bioscoopzaal op te zoeken en te genieten van de nieuwste topfilms bij Pathé. Het wordt een maand bomvol actie, humor, drama én een vleugje romantiek. De langverwachte blockbuster John Wick 4 verschijnt eindelijk op het grote doek. In het vierde deel van de reeks neemt John Wick het op tegen zijn meest dodelijke tegenstanders tot nu toe. Is jouw motto hoe meer actie hoe beter? Kijk dan hoe Adonis Creed in Creed III zijn toekomst op het spel zet en het opneemt tegen zijn voormalige vriend en bokstalent Damian. Is het na alle actie tijd voor een kleine adempauze en ben je toe aan wat humor? Dan zijn de Nederlandse komedie All Inclusive en de romcom What’s Love Got to Do with It echte aanraders. Liever een ander genre? Dan is de fantasiefilm Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves misschien wel wat voor jou.



Zij die actiefilms en komedie liever verruilen voor drama zitten ook goed deze maand. Het met maar liefst zes Oscars genomineerde drama Tár met Cate Blanchett staat o.a. op het programma. Ook de Nederlandse dramafilm Toen Ik Je Zag naar het boek van Isa Hoes over haar leven met Antonie Kamerling is een must-see. Muziekliefhebbers hebben de kans om een uniek kijkje achter de schermen te krijgen met nooit eerder vertoonde beelden tijdens Louis Tomlinson: All of Those Voices. De documentaire neemt kijkers mee tijdens Louis’ reis van One Direction naar soloartiest. Kijk je liever thuis samen met vrienden of familie een filmpje? Vanaf deze maand zijn Black Panther: Wakanda Forever en De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens beschikbaar bij Pathé Thuis. Kortom: genoeg te zien bij Pathé in maart.

Pathé Specials

Pathé Music: Louis Tomlinson: All of Those Voices – 22 maart

Door middel van nooit eerder vertoonde beelden en toegang achter de schermen van Louis’ uitverkochte 2022 World Tour, biedt All Of Those Voices een unieke kijk op hoe het is om een muzikant te zijn. De film neemt de kijker mee in de reis van lid van One Direction naar een soloartiest, en laat de uitdagingen en successen zien die zijn pad hebben bepaald. De film laat ook een kant van Louis zien die fans nooit eerder hebben gezien, als hij worstelt met de druk van de roem en het gewicht van zijn eigen stem.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Creed III – 02 maart

Nadat hij de bokswereld heeft gedomineerd, is het Adonis Creed zowel in zijn carrière als in zijn gezinsleven voor de wind gegaan. Wanneer jeugdvriend en voormalig bokstalent Damian (Jonathan Majors) weer opduikt na een lange gevangenisstraf, wil die graag bewijzen dat hij een kans verdient in de ring. Om de rekening te vereffenen moet Adonis zijn toekomst op het spel zetten om het op te nemen tegen Damian, een bokser die niets te verliezen heeft.

Toen Ik Je Zag – 02 maart

Acteurskoppel Esther (Noortje Herlaar) en Bastiaan (Egbert-Jan Weeber) leidt op het eerste oog een droomleven. Ze krijgen allebei de ene na de andere fantastische rol aangeboden, wonen met hun kinderen op een idyllische boerderij en zijn nog altijd stralend verliefd op elkaar. Maar er is een andere kant van hun leven die maar weinigen zien. Uit alle macht probeert Esther om haar grote liefde en haar gezin op de rit te houden, maar de ziekte in Bastiaans hoofd laat zich maar moeilijk bevechten.

What’s Love Got to Do with It? – 09 maart

Dertigers en jeugdvrienden Zoe (Lily James) en Kazim (Shazad Latif) lopen elkaar na lange tijd weer tegen het lijf. Geïntrigeerd door Kazim’s keuze voor een traditioneel, gearrangeerd huwelijk, stelt Zoe voor om de aanloop naar zijn bruiloft vast te leggen in een documentaire. Gaandeweg slaan de twijfels toe en komen ze voor een moeilijke beslissing: zullen ze hun hart volgen, of hun hoofd?

All Inclusive – 16 maart

Wanneer Jacco (Tibor Lukács) en Sylvie (Jennifer Hoffman) met hun dochter Loïs (Aiko Mila Beemsterboer) en zoon Bink (Bing van Son) besluiten op vakantie te gaan in een All Inclusive resort, wordt hun al wankele huwelijk zwaar op de proef gesteld. Wanneer Sylvie bij aankomst aan Jacco meldt dat ze een ‘pauze’ wil inlassen, kan Jacco dit, te midden van zijn midlife crisis, maar moeilijk accepteren. Binnen de paradijselijke All Inclusive cultuur zal Jacco de confrontatie moeten aangaan met zijn vastbesloten vrouw, zijn puberende kinderen maar vooral zijn grootste struikelblok, zichzelf.

John Wick 4 – 23 maart

John Wick (Keanu Reeves) neemt het op tegen zijn meest dodelijke tegenstanders tot nu toe in het vierde deel van de John Wick reeks. De prijs op John Wick z’n hoofd wordt steeds hoger en zijn gevecht tegen het internationale moordenaarsgilde The High Table ontwikkelt zich tot een wereldwijde strijd. Om zijn vrijheid terug te krijgen moet hij het opnemen tegen een nieuwe vijand met machtige allianties over de hele wereld en krachten die oude vrienden in vijanden veranderen.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – 30 maart

Een charmante dief en een bende avonturiers wagen zich aan een spectaculaire overval om een verloren relikwie te stelen. Maar als ze de verkeerde mensen tegen zich in het harnas jagen, loopt alles gigantisch uit de hand.

Arthouse films bij Pathé

TÁR – 02 maart

Het Oscargenomineerde drama TÁR speelt zich af in de internationale wereld van de klassieke muziek en draait om Lydia Tár (Cate Blanchett), door velen gezien als een van de grootste levende componisten/dirigenten. We ontmoeten Tár op het hoogtepunt van haar carrière, terwijl ze zowel een boekpresentatie als een langverwachte live uitvoering voorbereidt. In de daaropvolgende weken begint haar leven zich op een bijzonder moderne manier te ontrafelen. Het resultaat is een verschroeiend onderzoek naar macht en de impact en duurzaamheid ervan in de huidige samenleving.

Till – 30 maart

Till is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Mamie Till Mobley’s langdurige zoektocht naar gerechtigheid voor haar veertienjarige zoon, Emmett Till, die in 1955 op brute wijze gelyncht werd tijdens een familiebezoek in Mississippi. Mamies onaflaatbare strijd laat zien hoe de kracht van een moeder een beweging op gang zette, die de hele wereld schokte.

Films bij Pathé Thuis

De Gelaarsde Kat: De Laatste Wens – Vanaf 08 maart beschikbaar op pathe-thuis.nl

De Gelaarsde Kat ontdekt dat zijn passie voor avontuur zijn tol heeft geëist en dat hij acht van zijn negen levens heeft gebruikt. Hij gaat op een epische reis, op zoek naar de mythische Laatste Wens om zijn vorige levens terug te krijgen.

Black Panther: Wakanda Forever – Nu beschikbaar op pathe-thuis.nl

Terwijl de inwoners van Wakanda nog rouwen om het verlies van hun geliefde koning T’Challa ligt er nieuw gevaar op de loer, dit keer afkomstig uit de diepte van de oceaan.