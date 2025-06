Een flinke dosis actie én superheldendrama bij Pathé in juli

Laatst geüpdatet op juni 27, 2025 by Redactie

Of je nu houdt van grootse blockbusters, meeslepende verhalen of vrolijke kinderfilms: in juli zit je helemaal goed bij Pathé. Deze maand brengt een mix van spectaculaire actie, superheldendrama en familievriendelijke avonturen naar het grote doek. Zo keert de wereld van Jurassic World terug met Rebirth, een gloednieuw hoofdstuk vol spanning, geheimen en – natuurlijk – reusachtige dino’s. Ook DC-fans kunnen hun hart ophalen: regisseur James Gunn introduceert zijn langverwachte Superman, waarin mededogen en hoop centraal staan. Marvel doet daar nog een schepje bovenop met The Fantastic Four: First Steps, waarin we kennismaken met de allereerste superheldenfamilie.



Kijk je graag naar een verhaal dat raakt én verrast? Laat je meeslepen door Layla, een ontroerend portret van een non-binaire Arabische dragqueen. En voor wie met de hele familie naar de bios wil: De Film van Rutger, Thomas en Paco belooft één groot avontuur, terwijl de Smurfen de echte wereld induiken om Grote Smurf te redden. Filmliefhebbers kunnen deze maand thuis vanaf hun eigen comfortabele bank genieten van Thunderbolts en Final Destination: Bloodlines bij Pathé Thuis. Of je deze zomer nu komt voor kippenvel, een goed verhaal of een heerlijke filmervaring thuis met popcorn in de hand — bij Pathé beleef je het samen.

Pathé Nieuws

CineCity Vlissingen wordt Pathé Vlissingen

Pathé zet de volgende stap in Zeeland: vanaf donderdag 26 juni verandert CineCity in Pathé Vlissingen. De bioscoopketen nam CineCity in oktober 2024 over en zal vanaf deze maand de bioscoop in Vlissingen volledig integreren in het netwerk van Pathé, dit proces zal een aantal maanden duren. De filmbeleving voor Zeeuwse filmliefhebbers wordt daarmee verder verbeterd. Daarnaast is het besluit genomen om CineCity Terneuzen op termijn te sluiten wegens onvoldoende bezoekers.

Nieuwe specials bij Pathé

Layla – 3 juli

Layla gaat over een non-binaire Arabische dragqueen die balanceert tussen het vrije Londense nachtleven en een traditioneel gezin dat niets weet van hun andere leven. Tegen de achtergrond van een onverwachte romance toont Layla de kracht van zelfexpressie en gemeenschap.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Jurrasic World Rebirth – 3 juli 4DX, ScreenX, Dolby Cinema, Dolby Atmos

Vijf jaar na Jurassic World Dominion leven de laatste dinosaurussen in afgelegen, tropische gebieden. Zora Bennett (Scarlett Johansson) leidt een elite-team dat het genetisch materiaal van drie gigantische dino’s moet veiligstellen voor een levensreddend medicijn. Na een aanval op zee belanden ze op een mysterieus eiland met een schokkend geheim. In de hoofdrollen ook Mahershala Ali, Jonathan Bailey en Manuel Garcia-Rulfo.

Superman – 10 juli IMAX, 4DX, Dolby Cinema, Dolby Atmos

Clark Kent (David Corenswet) is sinds hij een baby was opgevoed bij Jonathan en Martha, maar zelf stamt hij af van de planeet Krypton. Hij beschikt over superkrachten en poogt zijn achtergrond te verzoenen met zijn menselijke bestaan. In de stad Metropolis is hij een naaste collega van de journaliste Lois Lane. Als goedheid in eigen persoon, die zowel de waarheid als rechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt, zoekt hij een weg in een wereld waarin weldadigheid als ouderwets gezien wordt.

The Fantastic Four: First Steps – 23 juli IMAX, 4DX, ScreenX Dolby Cinema, Dolby Atmos

In een retrofuturistische jaren 60-wereld introduceert The Fantastic Four: First Steps Marvels eerste familie: Reed, Sue, Johnny en Ben. Terwijl ze worstelen met hun rol als helden én als hechte familie, moeten ze de aarde verdedigen tegen de allesvernietigende Galactus (Ralph Ineson) en diens mysterieuze Herald, de Silver Surfer (Julia Garner). Wat begint als een strijd om de planeet, wordt al snel ook een persoonlijk gevecht.

KIDS films bij Pathé

De Film van Rutger, Thomas en Paco – 2 juli

Rutger en Thomas zijn ten einde raad als hun geliefde hond Paco plots wordt ontvoerd in een vliegend hondenhok. Iedereen denkt dat zij het zelf hebben gedaan, maar de gemene Tiffy Woefels zit erachter: ze wil van Paco een grote ster maken. Rutger en Thomas moeten bewijzen dat ze onschuldig zijn én Paco redden! Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek en gaan op een spannend en hilarisch avontuur vol actie, vriendschap en blaffende helden.

Smurfs – 16 juli

Als Grote Smurf op mysterieuze wijze ontvoerd wordt door de boze tovenaars Razamel en Gargamel, gaan de Smurfen, onder leiding van Smurfin, naar de echte wereld om hem te redden. Met hulp van nieuwe vrienden moeten de Smurfen erachter zien te komen wat het betekent om een Smurf te zijn en het heelal redden



Nieuwe films bij Pathé Thuis

Final Destination: Bloodlines – Premium vanaf 30 juni

Als studente Stefanie geplaagd wordt door steeds dezelfde gewelddadige nachtmerrie, gaat ze terug naar huis om op zoek te gaan naar de enige persoon die haar familie kan redden van het akelige lot dat ze te wachten staat.

Thunderbolts* – Premium vanaf 1 juli

Nadat ze in een dodelijke val lopen, moet een onconventioneel team van antihelden aan een gevaarlijke missie beginnen terwijl hun duistere verleden hen achtervolgt…