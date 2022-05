Een gids voor het aanbrengen van nepnagels

Zou je willen dat je lange, mooie nagels had die ieders aandacht zouden trekken, maar groeien je eigen nagels groeien niet? Je kunt het beste je echte nagels bedekken met nepnagels.

Neppe vingernagels zijn te vinden bij elke goede drogisterij, voor een laag bedrag dat veel betaalbaarder is dan acrylnagels laten zetten in een nagelsalon. In dit artikel leren we je alle stappen om perfect nepnagels op te zetten.

Stap 1: Begin met een schone lei

Voordat je nepnagels aanbrengt, moet je ervoor zorgen dat je echte nagels schoon zijn, net zoals je zou doen als je ze zou lakken. Gebruik een nagellakremover om eventuele nagellak te verwijderen.

Stap 2: Vind nepnagels die passen

Nepnagelsets worden meestal geleverd met verschillende maten voor elke vinger. Ga door de hele set en vind degene die het beste past bij de maat, evenals de vorm van je echte nagels.

En voor het geval je het niet weet, nepnagels kunnen ook worden gevijld, net als echte nagels. Als je vindt dat sommige iets te breed zijn, hoef je alleen maar een nagelvijl te gebruiken om ze op de juiste breedte te maken.

Lees ook: Zo maak je nagels die geel zijn geworden witter

Stap 3: Breng nagellijm aan en lijm ze vervolgens vast

Het aanbrengen van nepnagels is een proces dat nooit overhaast moet worden uitgevoerd. Neem daarom de tijd en lijm ze één voor één aan (als je salonachtige resultaten wilt krijgen).

Dit is wat je moet doen: Draai eerst de nepnagel om zodat de holle kant naar boven wijst. Breng slechts één, heel klein druppeltje lijm aan op de achterkant, ergens in het midden. Plaats het dan voorzichtig over je echte nagel, zodat de randen van de nepnagel zich in de buurt van je nagelriemen bevinden, maar ze tegelijkertijd niet raken.

Stap 4: Druk op je nieuwe nagels

Oefen een paar seconden lang lichte druk uit op elke nagel nadat je deze hebt vastgelijmd. Daarbij moet je voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat er geen luchtbellen tussen de nepnagel en de echte nagel achterblijven.

Onthoud dat je ze op alle tien vingers moet zetten. Daarom moet je lijm op één nagel aanbrengen, erop drukken en het proces herhalen (lijm aanbrengen en dan erop drukken) voor al je tien vingers.

Stap 5: Vijl en vorm je nagels

Nadat je klaar bent met het lijmen, gebruik je een nagelvijl om ze in de gewenste vorm te vijlen.

Ten slotte…

Als je al deze stappen hebt gevolgd en goed werk hebt geleverd, zal niemand anders dan jij weten dat je mooie nagels niet echt zijn!