Een gids voor het schenken van geld aan je kinderen

Laatst geüpdatet op november 25, 2022 by Redactie

Door geld aan je kinderen te schenken, kunnen ze een financiële voorsprong krijgen en leren ze hoe ze met geld moeten omgaan. Het bepalen van de beste manier om geld te schenken hangt grotendeels af van de leeftijd van je kinderen en je doelstellingen. Het is belangrijk om te begrijpen wat je wilt bereiken, zoals bijvoorbeeld het financieren van een studie of het nalaten van een erfenis, en om de beste timing voor die doelen te bepalen. Wil je een bepaald bedrag aan de kant zetten dat in de toekomst zal worden gebruikt, of is de schenking om nu te helpen? Hier vatten we de belangrijkste zaken samen waarmee je rekening moet houden bij het schenken van geld.



Hoewel een van de belangrijkste doelen van het doorgeven van vermogen kan zijn om financiële steun te bieden, moet je de fiscale gevolgen van dergelijke schenkingen begrijpen om je vermogensplannen op lange termijn te verwezenlijken.

Hoeveel kan ik aan mijn kinderen schenken?

In theorie kun je zoveel geld aan je kinderen schenken als je wilt, maar over grote giften kan belasting worden geheven. Het goede nieuws is dat je in 2022 in elk geval € 5.677 belastingvrij mag schenken. Als je kind tussen de 18 en 40 is, en ze zelf wilt laten beslissen wat het doel is van jouw schenking, dan mag je eenmalig maximaal € 27.231 belastingvrij schenken. Koopt je kind een huis? Of gaat je kind een woning verbouwen? Dan mag je daarvoor, indien het kind tussen de 18 en 40 jaar is, eenmalig maximaal € 106.671 belastingvrij schenken. Gaat je kind een dure studie doen? Als je kind tussen de 18 en 40 jaar is, dan mag je daarvoor eenmalig maximaal € 56.724 belastingvrij schenken. Zo kun je je kinderen in één keer geld schenken zonder dat je je zorgen hoeft te maken over belasting.

Slim schenken aan kinderen

Als je in het verleden een lijfrentekoopsompolis hebt aangeschaft, zou je deze ook kunnen gebruiken voor een schenking aan je (klein)kind. Het grote voordeel is de flexibiliteit. Op de overeengekomen einddatum keert de verzekering een bedrag uit. In principe moet je met het tot uitkering komende bedrag een lijfrente aankopen. De uitkering wordt belast bij degene die de uitkering ontvangt. Als je kind weinig inkomen heeft, omdat hij/zij bijvoorbeeld studeert, is zijn belastingdruk waarschijnlijk lager dan die van jou. Wel moet je rekening houden dat de uitkering ook invloed kan hebben op het recht op eventuele toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag of het recht op bijstand.

Kan ik geld schenken aan kinderen onder de 18 jaar?

Ja, je kunt geld schenken aan kinderen onder de 18 jaar, hoewel het belangrijk is om op de hoogte te zijn van bepaalde regels van de belastingen.



Conclusie: Als je van plan bent aan je kinderen te schenken, moet je de aard van de schenking bijhouden, aan wie je het hebt gegeven, wanneer je het hebt gegeven en hoeveel het waard was.