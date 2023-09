Een gids voor het trainen van een hond op een regenachtige dag

Laatst geüpdatet op september 13, 2023 by Redactie

Regelmatige lichaamsbeweging is een integraal onderdeel van de algehele gezondheid en het welzijn van een hond – het kan ook een goede bandoefening zijn tussen een eigenaar en zijn harige vriend. Maar wat gebeurt er als het een regenachtige dag is en het moeilijk wordt om een hond buitenshuis uit te laten? We onthullen hier tips om honden binnen fysiek actief te houden.

Lees ook: 4 tips om de gewrichten van je hond gezond te houden

Zo train je een hond op een regenachtige dag

Om honden binnenshuis te vermaken en fysiek actief te houden is geen groot huis of veel binnenruimte nodig om rond te rennen – het vereist gewoon buiten de gebaande paden denken. Help honden hun snuffelvaardigheden aan te scherpen. Probeer lekkernijen in huis te verstoppen zodat ze eraan kunnen ruiken – zodra ze beter worden in het vinden van lekkernijen, begin je ze op moeilijkere locaties te verstoppen en prijs je ze elke keer dat ze een lekkernij vinden. Als eigenaren aarzelen om hondensnoepjes achter bankkussens of onder meubels te stoppen, is een snuffelmat een andere goede optie: leg de lekkernijen tussen de plooien van de mat en laat de hond ze lokaliseren door eraan te snuffelen. Een extra bonus van snuffelmatten is dat ze honden trainen om zelfstandig te spelen zonder afhankelijk te zijn van hun baasje om te stimuleren.



Een hond mentaal stimuleren is vaak net zo heilzaam als lichaamsbeweging. Investeer in producten die mentale stimulatie kunnen bieden – likmatten, snoepjes en puzzels zijn allemaal onderhoudsarme manieren om de mentale behendigheid van dieren te verbeteren. Meer betrokken methoden van mentale stimulatie zijn onder meer honden de namen leren van elk van hun speelgoed en het leren van nieuwe trucs. Onderzoek heeft aangetoond dat mentale stimulatie in combinatie met regelmatige lichaamsbeweging doorgaans beter gedrag bij honden voortbrengt dan fysieke activiteit alleen.

Lees ook: Waarom het belangrijk is om je hond te laten snuffelen tijdens wandelingen

Een hond binnenshuis gestimuleerd houden is eenvoudig als eigenaren bereid zijn een beetje creatief te zijn en er wat tijd en moeite in te steken.