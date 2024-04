Een goed begin van de werkweek: De Sky @ Work Top 500

Laatst geüpdatet op april 22, 2024 by Redactie

De allerbeste muziek om tijdens een werkdag naar te luisteren, dat is de Sky @ Work Top 500. Met ‘Rolling In The Deep’ van Adele (1), ‘Perfect’ van Ed Sheeran (2) en ‘Roller Coaster’ van Danny Vera (3) als aanvoerders, is de lijst dé ultieme playlist voor een productieve werkdag. ‘Piano Man’ van Billy Joel en het recent uitgekomen ‘TEXAS HOLD ‘EM’ van Beyoncé – respectievelijk nummer 6 en 7 van de lijst – illustreren een mix van welbekende klassiekers en energieke nieuwkomers waarmee de Sky @ Work Top 500 een afwisselende lijst biedt die de luisteraar helpt alles uit de werkdag te halen. De Sky @ Work Top 500 is vanaf vandaag t/m vrijdag 26 april tussen 09:00 uur en 18:00 uur te horen op Sky Radio en via SkyRadio.nl.



Luisteraars kregen zelf de kans om te stemmen op hun favoriete ‘werkmuziek’ en het resultaat daarvan is de Sky @ Work Top 500. Een lijst die een muzikale boost geeft aan iedereen die wel wat extra energie kan gebruiken tijdens de werkuren. Ed Sheeran blijkt een geliefd ‘collega’ voor velen: maar liefst 18 keer komt hij voor in de lijst.

Top 10

1. ‘Rolling In The Deep’ – Adele

2. ‘Perfect’ – Ed Sheeran

3. ‘Roller Coaster’ – Danny Vera

4. ‘A Sky Full Of Stars’ – Coldplay ft. Avicii

5. ‘Piano Man’ – Billy Joel

6. ‘TEXAS HOLD ‘EM’ – Beyoncé

7. ‘Hello’ – Adele

8. ‘9 to 5’ – Dolly Parton

9. ‘Cold Heart’ (PNAU Remix) – Elton John ft. Dua Lipa

10. ‘Just Give Me A Reason’ – P!NK



De hele lijst is hier te bekijken.

Meer werkgeluk dankzij muziek

Dat Nederlanders graag naar muziek luisteren tijdens hun werk, bleek uit representatief onderzoek dat Sky Radio vorig jaar uitvoerde samen met het Hart van Nederland-panel. Uit dit onderzoek bleek dat o.a. 76% van de respondenten tijdens de werkuren naar muziek luistert en dat zij hun werkgeluk als gevolg daarvan een hoger cijfer geven: van een 6 naar een 7,5. Popmuziek blijkt het populairst: 39% gaf destijds aan hier het meest naar te luisteren. Dus in de winkel, op de bouwplaats of in een creatieve brainstormsessie: met de Sky @ Work Top 500 voorziet Sky Radio de luisteraar van een extra dosis inspiratie, voor een geslaagde werkdag.



