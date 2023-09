‘Eén Grote Familie’ is in oktober te streamen bij Videoland en déze acteurs gaan we zien

Laatst geüpdatet op september 6, 2023 by Redactie

De start van de feelgood dramaserie over samengestelde gezinnen komt steeds dichterbij: in oktober is ‘Eén Grote Familie’ te zien bij Videoland. Met niemand minder dan Chantal Janzen, Lykele Muus, Jeroen van Koningsbrugge, Joy Delima en Selin Akkulak in de hoofdrollen legt de serie het samengestelde gezinsleven op een herkenbare manier bloot. Hoe ga je om met verschillende opvoedstijlen, andere normen en waarden, frustraties, verdriet om een scheiding, nieuwe bonus gezinsleden en nieuwe geliefden? Vanaf zaterdag 14 oktober is ‘Eén Grote Familie’ te streamen bij Videoland.

Chantal Janzen over de serie:

“Ik liep al lang rond met het idee om een serie te maken over samengestelde gezinnen, het is natuurlijk iets wat heel dicht bij mij staat door mijn eigen samengestelde gezin waar ik al 17 jaar heel erg trots op ben. Een samengesteld gezin komt altijd voort uit iets wat pittig is: een scheiding of breuk van een vorig gezin. Als je dan weer een nieuw huishouden gaat vormen doordat één van de ouders een nieuwe partner krijgt, gaat dat nooit zonder de nodige strubbelingen, irritaties, stress maar ook geluk en komische momenten. Ik vind het geweldig dat ik een serie op kon zetten over zo’n persoonlijk onderwerp met situaties die voor zoveel mensen herkenbaar zijn. Want ook al heb je zelf geen scheiding meegemaakt, de situaties vol onderlinge spanning en liefde in dit gezin zullen voor iederéén zeer herkenbaar zijn. Het is heel bijzonder en een eer, om een idee wat ooit aan de keukentafel begon tot een mooie serie te hebben mogen maken met een prachtige cast en team van schrijvers, onder de geweldige creatieve leiding van Will Koopman. We kunnen met z’n allen niet wachten om het aan iedereen te laten zien.”

Synopsis

De serie vertelt het verhaal van Julia (Chantal Janzen) die samen met haar twee dochters en zoontje bij haar nieuwe vriend Taco (Lykele Muus) en zijn twee dochters en zoon intrekt. Samen moeten ze leren omgaan met hun nieuwe leven en nieuwe (bonus)familieleden, wat gepaard gaat met herkenbare, komische, ontroerende en ook moeilijke momenten.



‘Eén Grote Familie’ wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama, in co-productie met &C Media. De serie is geregisseerd door Will Koopman, Esther Nieuwkoop en Reinier Smit en is naar een idee van Chantal Janzen. Vanaf 14 oktober is de serie te streamen bij Videoland en is de eerste aflevering om 21.30 uur te zien bij RTL 4.