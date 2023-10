Een handleiding om te investeren in crypto

Laatst geüpdatet op oktober 5, 2023 by Redactie

Investeren in crypto is anno nu een gemakkelijk en snel proces geworden met de vele cryptocurrency exchanges die er zijn. Als je nog niet helemaal weet hoe je je geld moet beleggen in de crypto markt, is hier een kleine handleiding over hoe je kunt investeren in crypto.

Hoe kun je cryptocurrency kopen?

Transacties in cryptocurrency zijn niet zoals gewone banktransacties. Je moet de stappen begrijpen die volgen om aan de slag te gaan met het beleggingsproces. Er zijn verschillende exchanges op de markt om het investeringsproces gemakkelijk en snel te maken, zoals crypto trading bots, die het werk voor jou uit handen nemen. Maar als je echt zelf aan de slag wilt gaan, leggen we hier stap voor stap uit wat je moet weten over het proces.

Stap 1: Doe je eigen onderzoek

We kunnen hier niet genoeg de nadruk op leggen. Er zijn verschillende video’s en Social media accounts waar mensen vertellen over wat en waar te investeren. Bijvoorbeeld over in welke cryptocurrency je moet investeren en meer. Desalniettemin kan er rekening mee worden gehouden, maar het belangrijkste onderdeel van beleggen in cryptocurrency is dat je ‘je eigen onderzoek moet doen’. Het lezen, leren en doornemen van informatie over de cryptocurrency waarin je wilt investeren, is de eerste stap die je moet nemen bij het plannen om met je investeringen te beginnen. Investeer in overeenstemming met je vermogen en het niveau van risicobereidheid dat je bezit; daarom zal het doen van je eigen onderzoek je het vertrouwen geven om verder te gaan en je geld te investeren.

Stap 2: Begrijp en wijs je beleggingen toe

Voordat je een investering doet, moet je begrijpen waarin je belegt. Cryptocurrency is onderhevig aan marktrisico en het is verstandig je transacties en investeringen volledig te begrijpen. Investeren in cryptocurrency is vergelijkbaar met beleggen in aandelen, maar niet hetzelfde. Daarom zal elke investering die je doet, worden gedaan met een goede hoeveelheid onderzoek en toewijzing.

Stap 3: Zoek naar een geschikte crypto exchange en kies de juiste wallet

Cryptocurrencies kunnen alleen worden gekocht bij de crypto exchanges. Mensen die investeren en handelen in cryptocurrency volgen deze exchanges om investeringen te doen. Een belegger kan cryptocurrency rechtstreeks van de crypto exchange Nederland kopen of van iemand die zijn huidige bezit verkoopt.

Stap 4: Stort in de wallet en plaats een bestelling

Eerst moet je geld van je bankrekening in de wallet toevoegen om via de exchange cryptocurrency te kopen. Cryptocurrencies moeten worden opgeslagen in crypto wallets die hot of cold wallets zijn. De hot wallet is verbonden met internet en de cold wallet niet. Deze wallets zijn geen fysieke wallets, maar software die is geprogrammeerd en samengesteld om cryptocurrencies op te slaan.



Je cryptocurrency moet worden beschermd, omdat het een belangrijk aspect is om het veilig te houden. Het is dus belangrijk om er zeker van je veiligheid en beveiliging te zijn.