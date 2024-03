Een hondenbench voor een grote hond kopen: waar moet je precies op letten?

Laatst geüpdatet op maart 8, 2024 by Redactie

Grote honden zijn prachtig om te zien en brengen veel liefde met zich mee. Je krijgt tegelijkertijd bij een grote hond ook met meerdere uitdagingen te maken. Zo heb je bijvoorbeeld meer ruimte nodig in de auto als je je hond mee wilt nemen. Ook moet je goed kijken naar je salontafel; het is niet zo handig om voor een relatief lage salontafel te gaan. Daarnaast heb je met een uitdaging op het gebied van slaapverblijf te maken. Wil je een nieuwe hondenbench voor je grote hond kopen? Dan vallen alle kleine en middelgrote hondenbenches direct af. Bij een grote hond hoort natuurlijk een grote hondenbench. Bij echt grote honden kun je gelukkig altijd nog kiezen voor het op maat laten maken van een hondenbench. Ga je een grote hondenbench kopen? Dan moet je op meerdere zaken letten.

Houd rekening met de grootte van je hond

Als je een nieuwe hondenbench wilt kopen, moet je eerst je hond opmeten. Meet nauwkeurig de lengte, breedte en hoogte van je hond op. Op basis van deze afmetingen kun je gericht naar een geschikte hondenbench op zoek gaan. Houd daarbij sowieso de volgende uitgangspunten aan:

● Je hond moet zich volledig kunnen strekken. Het is voor elke hond prettig om zich te kunnen strekken in zijn of haar hondenbench. Dit geldt dus ook voor je grote hond; Door alleen dit mee te nemen, wordt de afmeting van de bench die je nodig hebt al een stuk groter dan je dacht.

● Je hond moet kunnen draaien in de bench. Het is ook wenselijk dat je hond zich volledig om kan draaien in de bench. Zowel liggend als staand. Zo heeft je hond voldoende bewegingsvrijheid en voelt je hond zich minder snel opgesloten.

Kies het juiste materiaal

Een grote hond weegt al snel tientallen kilo’s. Daar moet de nieuwe hondenbench dan ook tegen bestand zijn. Kies daarom altijd voor een hondenbench van robuuste en sterke materialen. Idealiter zijn deze materialen ook nog bestand tegen het kauwen en krabben van je hond. In de meeste gevallen kom je dan al snel bij een metalen bench uit.

Kies voor een opvouwbare hondenbench

Als je voor een hondenbench kiest, is het handig om te weten dat je niet altijd standaard een hondenbench hoeft te gebruiken. In tijden dat je de hondenbench niet gebruikt, is het wel makkelijk als je de hondenbench kunt opvouwen. Zo kun je als je de hondenbench niet gebruikt, de hondenbench makkelijk opbergen en neemt hij niet zoveel ruimte in beslag.

Overweeg een hondenkennel

Wil je geen gebruik maken van een hondenbench? Maar wil je toch je hond een veilige rustplek bieden? Dan is een hondenkennel ook nog een oplossing.

Een hondenkennel kopen is in deze situaties een aanrader:

● Als je hond veel tijd alleen door moet brengen. In een hondenkennel heeft een hond voldoende ruimte om te bewegen. Het is overigens ook ideaal dat een hondenkennel volledig op maat gemaakt kan worden.

● Als je hond veel tijd buiten doorbrengt. Een hondenkennel is ideaal voor plaatsing in de tuin. Mocht je hond veel tijd (alleen) buiten door moeten brengen, lijkt een kennel de betere optie te zijn.