Een jonge hond als huisdier

Een jonge hond in huis nemen is altijd leuk. Ondanks het gezelschap van de hond, zijn er wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Om ervoor te zorgen dat het beestje de beste zorg en een fijn thuis krijgt. En hoe je in bepaalde fases waar de hond doorheen gaat, er het best mee om kunt gaan. Aangezien je de hond van jong tot oud een thuis biedt.

De eerste loopsheid van de hond

Wanneer een teef volwassen wordt, zal de hond in de loop van de tijd ook loops worden. De eerste keer dat dit gebeurt weet je misschien niet zo goed wat je hier mee aan moet. De eerste loopsheid hond kan als spannend ervaren worden, terwijl dit wel meevalt. Wanneer het uiteindelijk zo ver is wil je uiteraard wel weten wat je kunt verwachten, wanneer de hond uiteindelijk loops word.

De loopsheid van de hond kan je aan meerdere kenmerken opmerken, zo zijn er veranderingen in uiterlijk en in gedrag. Als het gaat om de veranderingen van het uiterlijk van de hond, dan gebeurt het volgende. De vulva van de hond zal dikker worden, waardoor deze er opgezwollen uit komt te zien. Daarnaast zal er ook bloederige afscheiding plaatsvinden vanuit de vulva. Om ervoor te zorgen dat dit niet door het hele huis verspreid wordt, kun je een loopsheidbroekje bij de hond aandoen. Ook zal er een geurafscheiding plaatsvinden welke een mens niet kan ruiken. Deze geur wordt opgevangen door de reutjes, welke veel aandacht zullen geven aan de teef.

Naast uiterlijke kenmerken heb je ook gedragsveranderingen. Zo kan de hond ineens heel onrustig worden en een bange indruk achterlaten. Ook kan de hond erg humeurig worden, de hond wordt dan wat feller in gedrag. Daarnaast wordt de hond ook impulsief, waardoor de hond tijdens normale activiteiten snel afgeleid kan raken.

Zekerheid voor goede zorg

Om er zeker van te zijn dat je hond in goede handen is, wanneer je voor onverwachte verassingen komt te staan. Kun je een Petplan honden verzekering nemen. De hondenverzekering is er in verschillende pakketten, waardoor er voor iedere hond een gepaste verzekering is. Wanneer je hond spontaan lastiggevallen wordt door andere honden doordat deze loops is, waardoor je hond misschien wel gewond raakt. Is het wel fijn als je goed terecht kan met je hond voor goede zorg. In plaats van dat je ook nog eens voor heel veel onverwachte kosten komt te staan.