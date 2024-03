Een leuke draai aan een klassieke traditie: aardappelen schilderen

Laatst geüpdatet op maart 27, 2024 by Redactie

Aardappelen schilderen is het perfecte voorjaarsknutselwerkje. Aardappelen zijn een betaalbaar basisproduct in de voorraadkast. Omdat ze lang meegaan, zijn aardappelen een perfecte etalage voor artistieke creaties. De aardappel is ook een duurzaam canvas voor jongere (en meer rommelgevoelige) kunstenaars. Ouders die de activiteit willen uitproberen, kunnen ervoor kiezen om te schilderen met voedselkleurstof of met echte verf. Deze Pasen bieden we een handleiding voor gezinnen om de nieuwe trend van het schilderen van aardappelen uit te proberen.

Hoe aardappelen te schilderen

Of je nu kleurstof of verf voor levensmiddelen gebruikt, het helpt om:



Bedek je werkruimte met kranten of plastic tafelkleden om van de activiteit te genieten met minimale schoonmaak.

Overweeg om handschoenen te gebruiken om kleine handjes schoon te houden van voedselkleurstof of verf.

Als je kleurstof voor levensmiddelen gebruikt, zal het direct op de aardappel aanbrengen van de kleurstof voor de kleur de meest levendige kleuren opleveren. Bovendien kun je je creaties bereiden – en ze opeten!



Als je niet wilt dat de kleur vervaagt en je de aardappelen graag puur decoratief wilt houden, kan een laagje haarlak de kleur verzegelen en voorkomen dat de kleurstof uitloopt.

Voor op verf gebaseerde aardappelprojecten:

Een witte grondlaag zorgt ervoor dat de kleuren eruit springen!

Vermijd aquarelverf, die zal niet zo goed verschijnen. ‘Acryl’- of ‘Tempera’-verf komt beter tot zijn recht op je canvas.

Zoek naar niet-giftige, afwasbare verven.

Extra aardappel activiteiten voor Pasen

Voor nog meer seizoensplezier kunnen ouders de aardappelen doormidden snijden om paasstempels te maken! Eenmaal gehalveerd kunnen kinderen met een pen of stift een vorm of ontwerp op de platte rand van de aardappel tekenen. Volwassenen kunnen met een vleesmes voorzichtig rond de tekening snijden, waarbij de verhoogde vorm op de aardappel achterblijft. Nadat de volwassenen klaar zijn met snijden, kunnen de kleine Picasso’s de aardappelstempels beschilderen en hun creaties gebruiken om schilderijen met Paasthema op papier te maken.



Aardappelen zijn ook een geweldige optie voor speurtochten. De paashaas hoeft zich geen zorgen te maken dat hij iets te goed zal verstoppen, want alles wat de aardappeljagers missen is biologisch afbreekbaar. (Houd honden uit de buurt, want rauwe aardappelen zijn niet goed voor pups.)