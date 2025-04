Een magische reis: de Duitse sprookjesroute in Nedersaksen

Laatst geüpdatet op april 30, 2025 by Redactie

De Duitse Sprookjesroute (Deutsche Märchenstraße) viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Een groot deel van deze iconische route slingert door de deelstaat Nedersaksen. Stap in de wondere wereld van de sprookjes van de gebroeders Grimm en ontdek welke figuren daadwerkelijk hebben bestaan. Veel locaties die in deze verhalen voorkomen, zoals pittoreske vakwerkstadjes en sprookjesachtige kastelen, zijn een bezoek meer dan waard.

Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?

Iedereen die in de jaren zeventig in Nederland is opgegroeid, hoort bij deze woorden direct de herkenbare melodie uit de gelijknamige televisieserie, met Rob de Nijs in de rol van Bertram Bierenbroodspot. De rattenvanger van Hamelen is zonder twijfel het bekendste sprookje uit Nedersaksen – en het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.



In 1284 werd Hamelen getroffen door een enorme rattenplaag. Een geheimzinnige vreemdeling bood aan de stad van de ratten te verlossen, op voorwaarde dat hij hiervoor rijkelijk beloond zou worden. Met behulp van zijn magische fluit dreef hij de ratten de stad uit. Toen de bewoners hun belofte niet nakwamen en weigerden te betalen, nam de fluitspeler wraak: hij verleidde de kinderen van Hamelen met zijn muziek en leidde hen de stad uit. Ze keerden nooit meer terug.



Dit verhaal werd opgetekend door de gebroeders Grimm en leeft tot op de dag van vandaag voort in Hamelen. Zo kun je een stadswandeling maken door de sfeervolle, oude binnenstad, met de rattenvanger als gids. In de zomermaanden wordt de populaire musical RATS opgevoerd, die dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert; en op zondag om 12 uur is op de openluchtbühne een theaterstuk rond het verdwijnen van de kinderen te zien.

Sprookjesland Weserbergland

Naast Hamelen zijn er in het Weserbergland nog meer plaatsen die verbonden zijn met tot de verbeelding sprekende figuren en verhalen.

Neem bijvoorbeeld het sfeervolle vakwerkstadje Hann. Münden, dat in het teken staat van de legendarische dokter Eisenbart. Deze arts, ooit een gerespecteerde medicus aan het Pruisische hof, wordt in een populair Duits drinklied ten onrechte afgeschilderd als charlatan. In Hann. Münden kun je deelnemen aan een ludieke stadswandeling met dokter Eisenbart zelf, waarbij ‘patiënten’ op humoristische wijze worden genezen van hun kwaaltjes en pijntjes. In de gevel van het Weserrenaissance-stadhuis bevindt zich een klokkenspel met een draaiende voorstelling: dokter Eisenbart trekt een kies bij een patiënt die met een hamer is bedwelmd.



Een andere kleurrijke figuur is de beroemde leugenbaron Münchhausen, geboren in 1720 in het plaatsje Bodenwerder aan de Weser. Baron von Münchhausen was een Duitse edelman en officier in het Russische leger, die faam verwierf met zijn sterk overdreven en vaak onwaarschijnlijke avonturen – van reizen op een kanonskogel tot het zichzelf aan zijn haren uit een moeras trekken. In Bodenwerder kun je niet alleen het Münchhausen-Museum bezoeken, maar ook de gelijknamige musical die de wonderlijke fantasiewereld van de baron tot leven wekt.



Slot Hämelschenburg is een van de mooiste voorbeelden van de Weser-renaissance en staat bekend als de woonplaats van Vrouw Holle. De echtgenote van de bouwheer Heinrich von Klenke – Anna von Holle – leefde in de 16e eeuw en zou model hebben gestaan voor de barmhartige Vrouw Holle uit het gelijknamige sprookje van de gebroeders Grimm. Een verhaal waarin ijver en goedheid worden beloond, en luiheid en egoïsme hun verdiende loon krijgen. Het prachtige kasteel is te bezichtigen tijdens een rondleiding.

Slimheid versus snelheid

In Buxtehude, gelegen in het Altes Land – het grootste fruitteeltgebied van Duitsland – vond de legendarische hardloopwedstrijd tussen de haas en de egel plaats. De haas, overtuigd van zijn snelheid, denkt moeiteloos te kunnen winnen van de egel met zijn korte, kromme pootjes. Maar de slimme egel blijkt telkens als eerste over de finish te komen. Wat de haas niet weet, is dat de egel wordt geholpen door zijn vrouw, die aan het andere uiteinde van het parcours staat. De moraal van het verhaal: met slimheid en samenwerking kun je arrogantie en snelheid verslaan. In Buxtehude herinnert een standbeeld aan deze beroemde wedstrijd, en elke twee jaar wordt er een sprookjesfestival georganiseerd ter ere van dit geliefde verhaal. Of ga mee met de stadswandeling met een gids, waarbij naast de legendarische wedstrijd ook andere anekdoten worden belicht.

Een beroemde schelm

Volgens een Duitse sage was Tijl Uilenspiegel (Till Eulenspiegel) een schelm die in de veertiende eeuw door Duitsland trok en mensen keer op keer voor de gek hield met zijn sluwe streken. Hij zette machthebbers te kijk, hield hun een spiegel voor en bleek veel slimmer dan hij zich voordeed. Veel van zijn avonturen spelen zich af in de omgeving van Braunschweig, waar ook het eerste boek over deze iconische figuur verscheen. De verhalen over Uilenspiegel zijn nog altijd geliefd. In Schöppenstedt, nabij Wolfenbüttel, herinnert het Uilenspiegel-museum aan de legendarische grappenmaker.



Copyright beeldmateriaal:

• Bodenwerder – Baron von Münchhausen: © Deutsche Märchenstraße e.V. Paavo Blafield

• Schloss Hämelschenburg is verbonden met Vrouw Holle: © Schloss Hämelschenburg