Een negatief zelfbeeld is een risico voor de gezondheid

Uit onderzoek van Hunkemöller blijkt dat een negatief zelfbeeld van vrouwen een risico is voor de gezondheid. Maar liefst 2 op de 3 vrouwen die ontevreden zijn over hun borsten doen geen self checks op borstkanker én daar moet verandering in komen!



Door het eenzijdige schoonheidsideaal dat ons op de socials wordt voorgeschoteld, voelen veel vrouwen dat hun borsten afwijken van de norm. Hunkemöller wil deze norm openbreken; er is geen normaal want iedere borst is anders, ook dit laten zij op hun Instagram kanaal zien. Uit het onderzoek komen verschillende redenen naar voren waarom vrouwen ontevreden zijn over hun borsten. De één vindt haar borsten te klein en de ander juist weer te groot. Hunkemöller wil aandacht vestigen op de diversiteit van borsten. Door het vieren van verschillen en door goed voor onszelf te zorgen, worden we fysiek en mentaal gezonder.

Uit onderzoek van Hunkemöller onder 1615 respondenten blijkt dat een ontevreden zelfbeeld van vrouwen een risico is voor de gezondheid. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. De overlevingskansen zijn de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen. Toch sterven er jaarlijks nog meer dan 3.000 mensen aan de ziekte; meer onderzoek is nog steeds hard nodig.



In actie voor Pink Ribbon heeft Hunkemöller onderzoek gedaan naar de zelfliefde die vrouwen voelen én wat voor invloed dit op hun borsten heeft:

Zelfliefde heeft invloed op hoe goed jij jouw borsten checkt

Wist je dat vrouwen die het meest tevreden zijn met hun eigen borsten, hun borsten vaker checken op veranderingen? Van de vrouwen die heel ontevreden zijn met hun borsten checkt 19% haar borsten nooit op veranderingen. Dit is significant hoger vergeleken met die vrouwen die heel erg tevreden zijn met hun borsten (daarvan checkt 13% nooit op veranderingen). Ditzelfde zien we terug bij vrouwen die heel erg ontevreden zijn met hun lichaam in het algemeen. Zij checken ook minder vaak hun borsten op veranderingen. Je lichaam door en door kennen is een vorm van zelfliefde. Met het vieren van vrouwelijkheid komt ook de acceptatie van de verandering van jouw lichaam en borsten door de jaren heen kijken. Zorg goed voor je lijf en weet hoe jouw borsten voelen en eruitzien; dan kun je veranderingen en afwijkingen eerder opmerken.

Reden ontevredenheid borsten

Smaken verschillen en dat blijkt; uit het onderzoek komen verschillende redenen naar voren waarom vrouwen ontevreden zijn over hun borsten. De voornaamste redenen die worden gegeven – in zowel Nederland, Duitsland als België – zijn dat vrouwen hun borsten niet stevig genoeg vinden, te groot óf juist te klein vinden. Ook werd ontevredenheid geuit over de ongelijkheid van hun borsten.

De invloed van social media op het zelfbeeld

Op social media ligt grote focus op uiterlijk en de likes- en comments die men krijgt op een in hun ogen aantrekkelijke foto of video. Dit draagt bij aan een onrealistisch schoonheidsideaal. Mensen voelen de druk om aan dit geschetste beeld te voldoen. Grote borsten met een wespentaille lijkt de norm en men is zelfs bereid om dit ‘ideaalbeeld’ te beïnvloeden door het bewerken van beeld. Vrouwen met een hoog social media gebruik – zo’n 5 tot 6 uur per dag – zijn vaker ontevreden met hun lichaam (31%) vergeleken met vrouwen met een laag social media gebruik van zo’n 1 – 2 uur per dag (24%).