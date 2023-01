Een nieuwe baan in 2023? Je bent niet de enige

Laatst geüpdatet op januari 18, 2023 by Redactie

In 2022 hadden we te maken met een ongekend krappe arbeidsmarkt met bijna één beschikbare vacature op LinkedIn voor iedere werkzoekende. Nieuw onderzoek van LinkedIn laat zien dat we ook het aankomende jaar vertrouwen hebben in het vinden van een nieuwe baan, sterker nog: maar liefst 7 op de 10 van de jonge professionals (18-24 jaar) overweegt van baan te switchen. Zij zijn vooral kritisch als het aankomt op ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun huidige job. Meer dan de helft (53%) zegt zich beperkt te voelen in hun carrièremogelijkheden.



Het is niet geheel verwonderlijk dus dat veel Gen Z’ers uit lijken te zijn op een carrièremove. De belangrijkste motivator om een huidige baan te verlaten is salaris (27%), gevolgd door het gebrek aan betrokkenheid met hun bedrijf of manager (23%) en het gebrek aan groeimogelijkheden (19%). Bijna een vijfde (18%) zou daarnaast een nieuwe baan willen omdat ze zich verveeld voelen in hun huidige baan.

De snelstgroeiende banen in Nederland

Ben jij op zoek, of overweeg je om je heen te gaan kijken in 2023? Om werkzoekenden een handje op weg te helpen, maakt LinkedIn vandaag de top 20 snelstgroeiende banen in Nederland bekend, inclusief de belangrijkste vaardigheden die je als professional nodig hebt. Productanalist, vertegenwoordiger verkoopontwikkeling en Anti Money Laundering (AML) analist voeren de lijst aan. Daarnaast zijn functies in sales, duurzaamheid en cybersecurity goed vertegenwoordigd in de lijst. Ook kunnen professionals gratis LinkedIn Learning-cursussen volgen die hen ondersteunen bij het nemen van hun volgende carrièrestap.

Tips van LinkedIn om te investeren in je carrière in 2023:

Val op online: zorg ervoor dat je LinkedIn-profiel up-to-date is om op te vallen bij recruiters. Zo hebben LinkedIn-leden met een profielfoto 21 keer meer views en tot 9 keer meer connectieverzoeken dan leden die dat niet hebben. Zorg er ook voor dat je een korte samenvatting over je achtergrond toevoegt en daarin je belangrijkste vaardigheden benoemt. Je kunt recruiters en je netwerk ook laten weten dat je openstaat voor een nieuwe uitdaging door de functie ‘Open to Work’ in je profiel in te schakelen. Iets minder opvallend op zoek naar een nieuwe functie? Met Open Candidates laat je recruiters privé weten dat je geïnteresseerd bent in nieuwe vacatures. Alleen zij zien dat je open staat voor een nieuwe functie.

Zoek naar veelgevraagde functies: terwijl de arbeidsmarkt als geheel krap blijft, blijkt uit onze data dat banen op gebieden als cyberbeveiliging, sales en duurzaamheid tot de snelst groeiende banen behoren. Als je op zoek bent naar een carrièreswitch, is het essentieel om een slimme keuze te maken in welke branche je terechtkomt.

Identificeer wat je zoekt in je nieuwe functie: januari is de ideale tijd om te reflecteren. Kijk terug op het afgelopen jaar en probeer te begrijpen waarom je ontevreden bent in je huidige baan. Mis je uitdaging? Voel je geen enthousiasme bij het werk dat je doet? Schrijf het op en probeer uit te vinden waar je wél warm van wordt.

Investeer in jezelf: (online) cursussen kunnen de kloof overbruggen bij het leren van nieuwe vaardigheden of het verbeteren van vaardigheden die je al hebt. Meer dan 40% van de bedrijven wereldwijd vertrouwt op vaardigheden om kandidaten te identificeren, dus denk na over de vijf meest relevante skills voor de baan die je zoekt en voeg ze toe aan je profiel. LinkedIn Learning heeft meer dan 17.000 cursussen beschikbaar, voor iedereen die zich wil bijscholen, inclusief gratis toegang tot Build a Career You Love No Matter the Market.



De snelstgroeiende banen zijn vastgesteld op basis van een data-analyse door onderzoekers van LinkedIn’s Economic Graph. Op basis van miljoenen banen waarin LinkedIn-members tussen 1 januari 2018 en 31 juli 2022 startten, werd een groeipercentage voor elke functie berekend. Om tot een rangschikking te komen, moest een functietitel een consistente groei doormaken. Identieke functietitels werden gegroepeerd en samen gerangschikt. Stages, vrijwilligersfuncties, interimfuncties en studentenfuncties werden uitgesloten, evenals functies waarbij de aanwerving werd gedomineerd door een klein aantal bedrijven in elk land.

De volledige top 20:

Productanalist

Vertegenwoordiger verkoopontwikkeling

AML Analist

Site Reliability Engineer

Platform Engineer

Specialist talentwerving

Growth Manager

Machine Learning Engineer

Duurzaamheidsmanager

Data Engineer

Customer Success Manager

Verantwoordelijke bedrijfsontwikkeling

Salesforce Developer

Analist bedrijfsactiviteiten

Account Executive

Cloud Engineer

Specialist Cyberveiligheid

Robotics Engineer

Beleggingsanalist

Engineering Manager