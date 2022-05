Een nieuwe vakantiebestemming met je vriendinnen

Niks is leuker dan een gezellige meiden vakantie en waar kun je dat beter doen dan in een warm land? Hebben jullie de côte d’azur en casablanca al wel gezien en willen jullie een nieuw en verfrissende land? Dan kan Malta een nieuwe favoriete vakantiebestemming worden. In deze blog vertellen we je alles over Malta en waarom het jouw volgende vakantiebestemming wordt.

Malta

Malta is samen met de andere eilanden Gozo en Comino, een prachtig eiland om te ontdekken. Malta ligt in de middellandse zee en net onder Sicilië. Door de ligging is er in Malta altijd een aangename temperatuur. Daarnaast biedt het voor verschillende vakantietypes en bezienswaardigheden. De Malta vakanties van FTI geven je een overzichtelijk beeld en opties die Malta te bieden heeft als vakantie land. Er is voor ieder wat wils op het eiland en biedt daarom verschillende type vakanties aan. Het land biedt de zonnigheid van de stranden, maar ook mooie en historische plekken. De wegen is Malta zijn goed en met behulp van het huren van een auto of met openbaar vervoer is Malta een perfecte nieuwe vakantiebestemming om te ontdekken.

Bezienswaardigheden

Naast het altijd lekkere weer in Malta, zijn er ook prachtige bezienswaardigheden om te ontdekken. De hoofdstad Valletta staat bekend om zijn mooie straatjes en balkonnetjes. Je kunt je in deze stad goed vermaken voor een paar uurtjes. De andere grote stad van Malta, St Julians, staat bekend om zijn toerisme en uitgaanscentrum. Dit is dan ook een plek waar veel jongeren naartoe gaan als ze Malta bezoeken. Door de centrale ligging kun je vanuit St Julians makkelijk andere plekken bezoeken. Malta staat ook bekend om de Blue Lagoon. De Blue Lagoon is een bijzonder natuurfenomeen en staat bekend om zijn helderblauwe water. Je kunt alleen bij de Blue Lagoon komen door middel van een boottocht. Ook kan Gozo niet ontbreken, Gozo staat bekend om zijn groenheid en als rustig zusje van Malta. Je kunt door middel van een boot naar het eiland Gozo komen, de tocht duurt ongeveer 45 minuten. Op Gozo kun je een verfrissende duik nemen in de Blue Hole of de historische tempel, genaamd Maltezer archipel. bezoeken.

Praktische informatie

Doordat het vroeger een kolonie van Engeland is geweest, hebben ze hier een aantal dingen aan overgehouden. Niet alleen wordt er in heel Malta goed Engels gesproken en kun je je dus goed verstaanbaar maken. In Malta rijden ze net als in Engeland aan de andere kant van weg. In 2008 is de euro als betaalmiddel ingevoerd en is er geen gedoe meer met wisselkoersen voor Nederlanders. Malta is ook een veilig en betaalbaar land voor vakantie. Malta wordt hierdoor ook een steeds populairdere vakantiebestemming voor Nederlanders.

Wanneer je met vriendinnen op vakantie gaat, neem dan zeker eens Malta in overweging. Het eiland biedt verschillende types vakanties en er is altijd een zonnige temperatuur op het eiland. Door de dynamiek in het land kun je verschillende historische plekken bezoeken, maar ook genieten van de rust op de stranden.