Eén op de drie Nederlanders neemt hond mee op vakantie

Laatst geüpdatet op juli 3, 2024 by Redactie

Voor steeds meer huisdierbaasjes is een vakantie niet compleet zonder hun trouwe viervoeter. Uit onderzoek van huisdierenverzekeraar Figo, blijkt dat ruim een derde van de Nederlandse hondenbaasjes (34 procent) hun hond meeneemt op vakantie. Bij kattenbaasjes geldt dit voor een op de vijf (19 procent). Bij het organiseren van de perfecte vakantie mét huisdier, komen echter ook de nodige uitdagingen kijken.



Lekker relaxen op de camping, mooie strandwandelingen en avontuurlijke tochten door prachtige bossen. Het zijn vakantieherinneringen die je het liefste maakt met al je dierbaren. Steeds meer huisdierbaasjes zien hun trouwe viervoeter als volwaardig gezinslid en passen hun vakantieplannen hier graag op aan. “De hoeveelheid gezinnen die hun hond tegenwoordig meenemen op vakantie, laat wel zien dat huisdieren écht onderdeel zijn van het gezin,” aldus Paul Kager van Figo Nederland. “Ruim een kwart (26 procent) van de hondenbaasjes geeft zelfs aan dat zij liever zonder partner op vakantie gaan dan zonder hun hond.”



We beschouwen huisdieren als familie, wat betekent dat de trouwe viervoeters ook steeds vaker deel uitmaken van de vakantieplannen. Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de hondenbaasjes en 47 procent van de kattenbaasjes zelfs een extra stoel voor hun huisdier zouden boeken in het vliegtuig, als dit mogelijk zou zijn. Kager vervolgt: “Dit onderstreept nogmaals hoe belangrijk huisdieren zijn in ons leven en hoe ver mensen bereid zijn te gaan om hun geliefde dieren bij zich te houden, óók tijdens vakanties.”

Lees ook: 10 tips voor wie deze zomer met hond op vakantie wil

Huisdiervriendelijke accommodaties

De ontwikkeling van de humanisering van huisdieren zorgt voor een groeiende behoefte om een huisdier mee te kunnen nemen op vakantie, waardoor de vraag naar accommodaties en bestemmingen waar huisdieren welkom zijn toeneemt. Meer dan de helft (55 procent) van de hondenbaasjes vindt het echter lastig om geschikte hotels of vakantiewoningen te vinden. Onder kattenbaasjes geldt dit voor 31 procent. Daarnaast zijn toeristische attracties vaak niet toegankelijk voor huisdieren, wat weer invloed heeft op de activiteiten tijdens de vakantie. Dat het plannen van een vakantie met het héle gezin een uitdaging kan zijn, blijkt wel uit het aantal huisdierbaasjes dat aangeeft vaker op vakantie te gaan als ze geen huisdier hadden. Dit geldt namelijk voor 47 procent van de kattenbaasjes en bij 29 procent van de hondenbaasjes.

De perfecte oppas

De Nederlandse huisdierbaasjes die hun hond (of kat) thuislaten tijdens de vakantie, laten hun geliefde huisdier zeker niet alleen achter. Vrienden en familie blijken favoriet als opvang: 44 procent van de Nederlandse hondenbaasjes kiest namelijk voor de liefdevolle zorg van hun eigen sociale netwerk (onder de kattenbaasjes geldt dit voor 45 procent). Wanneer vrienden en familie geen optie zijn, is er ook nog de keuze voor een dierenpension of -hotel en geeft zes procent van de Nederlandse hondenbaasjes er de voorkeur aan om een (particuliere) oppas in te huren die tijdens de vakantie in hun huis verblijft om op hun hond te passen.



De zorg voor je huisdier vertrouw je natuurlijk niet aan iedereen toe, wat de voorkeur voor het eigen sociale netwerk verklaart tijdens een vakantie. Maar hoe staat het eigenlijk met het vertrouwen in BN’ers die we dagelijks in de media voorbij zien komen? In het onderzoek van Figo werd hondenbaasjes gevraagd welke bekende personen zij zouden vertrouwen met de zorg voor hun hond tijdens een vakantie. Vandaag Inside Oranje-presentator Wilfred wint het met 76 procent van collega Johan Derksen. En PVV-leider Geert Wilders verkrijgt met 79 procent de meerderheid van het vertrouwen van de Nederlandse hondenbaasjes ten opzichte van GroenLinks-PvdA leider Frans Timmermans.

Zorgeloos (op) vakantie

Of je je huisdier nu thuislaat of meeneemt op reis; door goede voorbereiding zorg je voor een zorgeloze vakantie voor jou én je huisdier. Waar je rekening mee moet houden wanneer je samen met je huisdier reist? Dierenverzekeraar Figo geeft een aantal tips:

Tip 1: vakantiekeuze

Bedenk vooraf goed of het land waar je naartoe reist en jouw vakantieplannen ook een goede match zijn met je huisdier. Eindeloze dagen op een gloeiendheet zandstrand zijn bijvoorbeeld niet prettig voor de gevoelige pootjes van jouw hond. Ook de duur van de vakantie is handig om af te stemmen op je huisdier; uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlandse honden- en kattenbaasjes maximaal twee weken op vakantie gaan met hun huisdier. Ga je met de auto op vakantie? Zorg voor een fijne en veilige plek in de auto, genoeg pauzes onderweg en laat je huisdier nooit alleen in een warme auto.

Tip 2: regelgeving in het buitenland

De regels over het meenemen van een huisdier op vakantie zijn niet ingewikkeld, maar wel belangrijk. Bij reizen binnen de EU moet een hond bijvoorbeeld gechipt zijn, een paspoort hebben, ingeënt zijn tegen rabiës en behandeld zijn tegen parasieten. Buiten de EU gelden soms aanvullende eisen. Informeer bij de dierenarts over alle regels binnen- en buiten de EU en of er eventuele extra inentingen aanbevolen zijn voor jouw huisdier.

Lees ook: Zo heb je een aangename treinreis met hond of kat

Tip 3: verzekering

Net zoals bij ieder ander gezinslid, ga je er nooit vanuit dat er iets medisch voorvalt op vakantie. Maar toch is het prettig om zeker te weten dat onvoorziene medische kosten ook voor een huisdier gedekt zijn, zodat je niet te maken krijgt met onverwachte verassingen vanuit je vakantieadres.