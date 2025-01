Een op drie Nederlanders heeft dit jaar minder geld voor vakanties

Laatst geüpdatet op januari 15, 2025 by Redactie

Maar liefst dertig procent van alle Nederlanders verwacht in 2025 minder geld te besteden aan vakanties dan een jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van CheapTickets.nl onder 1.045 volwassen Nederlanders. Ondanks een krapper vakantiebudget zijn veel ondervraagden niet van plan minder vaak, ver of lang te reizen. Zo zegt bijna een kwart van alle Nederlanders liever te beknibbelen op tandarts- en/of dokterskosten dan op hun vakantie(s). Onder jongeren bedraagt dit zelfs meer dan een derde van alle ondervraagden.



Opvallend genoeg besparen jonge mannen veel vaker op hun gezondheid om meer geld over te houden voor vakantie(s) dan hun vrouwelijke evenknieën: 42 procent tegenover slechts 31 procent. “Ondanks dat het leven voor veel Nederlandse jongeren er het afgelopen jaar niet goedkoper op is geworden, laten deze resultaten zien dat zij niet bereid zijn om in te leveren op hun reislust”, zegt Mira van Houwelingen, Chief Marketing Officer bij CheapTickets.nl. “Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën, slim te boeken én op een andere manier naar je reis te kijken, kun je ook met een beperkt budget al heel ver komen.”

Geen concessies

Een krappere portemonnee heeft slechts een beperkt effect op onze reisbewegingen, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 31 procent van alle Nederlanders denkt dit jaar minder ver te reizen, 29 procent minder vaak en 28 procent minder lang. Jongeren zien dit anders zij verwachten vooral minder lang te reizen, gevolgd door minder ver en minder vaak. Om geen concessies te hoeven doen, zoeken reizigers steeds creatievere oplossingen om met een klein(er) budget even ver én vaak op vakantie te kunnen gaan. Zo neemt een respondent pakken havermout mee, om niet te hoeven betalen voor ontbijt en kiest een ander bewust voor een verblijf in een “enge buitenwijk” om geld te besparen. Ook worden er geregeld dingen ontvreemd uit restaurants en hotels, proberen meerdere respondenten zoveel te eten van het ontbijt dat ze de lunch kunnen overslaan en stopt één reiziger zoveel mogelijk zware bagage in zijn jas om niet extra te hoeven betalen voor zijn bagage.

Voor een prikkie

Om reizigers in het aankomende jaar zoveel mogelijk uit hun vakantiebudget te laten halen, lanceert CheapTickets.nl vanaf vandaag de campagne ‘voor een prikkie’ in samenwerking met budgetreisexpert Luc Simons (reizen met Luc). Van Houwelingen: “Luc laat in deze miniserie zien hoe je met een beperkt budget alsnog heel luxueus op vakantie kunt gaan. Zo bezoekt hij bijvoorbeeld de Malediven en New York voor minder dan vijfhonderd euro. Benieuwd naar deze en andere bespaartips? Bekijk alle afleveringen van voor een prikkie hier.”