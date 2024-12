Een op drie Nederlanders viert feestdagen liefst zonder schoonouders

Laatst geüpdatet op december 11, 2024 by Redactie

Maar liefst 32 procent van alle Nederlanders brengt de komende feestdagen het liefst zonder hun schoonouders door. Dit blijkt uit onderzoek van CheapTickets.nl onder 1.473 volwassen Nederlanders. Van alle ondervraagden zag exact de helft er weleens tegenop om de kerstdagen met hun schoonfamilie door te brengen.



Met 58 procent lopen vooral vrouwen niet warm voor een weerzien met de koude kant, onder mannen bedraagt dit slechts 44 procent van alle respondenten. “Hoe leuk een partner ook is, de schoonfamilie krijg je er helaas gratis en voor niets bij”, zegt Mira van Houwelingen, Chief Marketing Officer bij CheapTickets.nl. “Ondanks dat de feestdagen draaien om gezelligheid en samenzijn met familie, lijkt het verplichte kerstbezoek aan de schoonfamilie voor veel Nederlanders eerder een last dan een lust. Ik zit er zelf ook niet echt op te wachten.”

Vakantieplannen

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden bereid is het heft in eigen handen te nemen, om zo de aankomende kerstdagen niet met de schoonfamilie opgescheept te zitten. Zo zegt maar liefst een kwart van alle ondervraagden ervoor open te staan om hun schoonouders tijdens de feestdagen op vakantie te sturen, wanneer dit gratis zou kunnen. Onder jongeren bedraagt dit zelfs bijna een derde van de ondervraagden. Van Houwelingen: “Om die reden geven wij deze kerst twee gratis vliegtickets weg. Niet alleen om lange gezichten aan de kerstdis te voorkomen, maar ook om je schoonouders een onvergetelijke en feestelijke kerst te bezorgen. Daarbij heb je zelf de keuze hoe bont je het wil maken; gun je ze een gezellige stedentrip naar Wenen of trakteer ze op een verblijf in het decor van de vele kerstfilms: Londen.”

Stille nacht

Naast de feestdagen met schoonouders doorbrengen, is een behoorlijk deel van de respondenten ook niet te spreken over de verplichte nieuwjaarsfeestjes en de overlast van vuurwerk in de periode tussen kerst en oud en nieuw. Maar liefst één op de zes Nederlanders viert Oudejaarsavond daarom het liefst in het buitenland. Ook zegt vijftien procent van hen om die reden weleens bewust op reis te zijn gegaan rondom de jaarwisseling. Niet minder dan zes procent heeft zelfs zijn of haar verblijf voor dit jaar al geboekt. Van Houwelingen: “Wat voor iemand een belangrijke reden is om te blijven, kan voor de ander juist dé aanleiding zijn om te vluchten. Vuurwerk of geen vuurwerk, ik wil iedereen aanraden om eens het nieuwe jaar in het buitenland te vieren. Reizen draait om je grenzen verleggen en in aanraking komen met plaatselijke gewoontes en tradities. Alleen al de manier waarop een andere cultuur de jaarwisseling viert, is wat dat betreft een ontzettend waardevolle ervaring.”