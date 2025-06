Één op vijf zzp’ers overweegt vertrek naar het buitenland

Laatst geüpdatet op juni 26, 2025 by Redactie

Maar liefst twintig procent van alle Nederlandse zzp’ers heeft er in de afgelopen twaalf maanden serieus over nagedacht om zijn bedrijf volledig naar het buitenland te verplaatsen. Dit blijkt uit onderzoek van bunq onder 804 Nederlandse zelfstandigen, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden zegt een derde graag ooit uit te breiden en/of volledig te verhuizen naar het buitenland. Onder jongere zelfstandigen bedraagt dit zelfs 45 procent.



Ook op de korte termijn zijn jonge zzp’ers enthousiast over een buitenlands avontuur. Zo heeft 27 procent van hen in de afgelopen twaalf maanden serieus overwogen om met zijn of haar bedrijf te verhuizen naar een ander land. “Het aantal zzp’ers dat zich buiten Nederland vestigt blijft groeien. Als je klanten wereldwijd zitten, ben je niet langer gebonden aan één land”, zegt Bianca Zwart, Chief Strategy Officer bij bunq. “Ondernemers denken steeds minder in grenzen en steeds meer in mogelijkheden.”

Ondernemersklimaat

Een andere belangrijke reden voor de toegenomen reislust onder ondernemers is een verslechterde binnenlandse situatie. Zo zegt maar liefst 36 procent van de ondervraagde zzp’ers dat het voor hen in de afgelopen twaalf maanden lastiger is geworden om in Nederland succesvol te ondernemen. Niet minder dan een vijfde van hen zou op dit moment daarom zelfs liever een nieuw bedrijf starten in het buitenland dan doorgaan met hun huidige Nederlandse onderneming. Al lijkt dit ook voor een groot gedeelte afhankelijk te zijn van hun directe omgeving, zo zegt 26 procent van alle ondervraagde zelfstandigen tenminste één mede-ondernemer te kennen die in de afgelopen twee jaar is vertrokken naar het buitenland.

Europese uitbreiding

Om Nederlandse zelfstandigen met een uitbreidingswens te helpen bij hun keuze voor een bestemming, heeft bunq de kosten voor het oprichten van een bedrijf in verschillende Europese landen onder elkaar gezet. Zo ben je in de duurste landen, Oostenrijk en Italië, ruim €3.500,- kwijt voor onder andere registratie-, notaris- en bankkosten. Van onze directe buurlanden is Duitsland de voordeligste optie (€1.265,94). België volgt met €2.463,15 op gepaste afstand. Voor ondernemers die iets verder over de grens willen kijken zijn Ierland (€807,17) en Portugal (€749,64) interessante bestemmingen. Ondernemers met een bescheiden beurs kunnen echter het beste voor Griekenland kiezen (€286,35). Buitenlandse ondernemers die in Nederland willen beginnen, betalen gemiddeld tussen de €1893,42 en €2393,42 aan opstartkosten.