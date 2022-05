Een paar handige tips voor iedere vrouw voor de zomer!

De zomer komt er weer aan. De zon schijnt steeds meer, te temperaturen stijgen en we brengen steeds meer tijd buiten door. Het is dus hoog tijd om de zomerkleren weer van zolder te halen. Daarnaast is dit een goed excuus om onze garderobe weer aan te vullen met mooie items. Het is belangrijk dat je de juiste kleding uitzoekt voor dit seizoen. Zo kun je er het beste voor zorgen dat de kleding luchtig is zodat je niet te veel zweet. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je je comfortabel voelt in een leuke zomeroutfit. Toch brengt deze tijd van het jaar ook enige kwaaltjes met zich mee. Het haar wordt sneller vet, we zweten meer en de stoppeltjes op onze benen beginnen ons veel sneller op te vallen. Om ervoor te zorgen dat je de zomer goed doorkomt hebben we een paar handige tips voor je op een rijtje gezet!

Voorkom schurende bovenbenen

Als je graag jurken draagt herken je het volgende probleem misschien wel. Je trekt je mooiste kort jurkje aan en gaat de stad in, let’s show those legs! Na uren lang rondgelopen te hebben in de stad merk je dat jouw bovenbenen pijn gaan doen. Dit is een probleem waar veel vrouwen (en mannen) mee kampen. De bovenbenen schuren tegen elkaar aan, dit zorgt ervoor dat er irritatie ontstaat. Normalerwijze zorgt een broek of panty ervoor dat de wrijving beperkt wordt. Als je een jurkje draagt is dit echter niet het geval. Dit kan leiden tot enorm pijnlijke bovenbenen die rood worden van kleur door het vele schuren. Gelukkig hebben we een paar trucjes die je toe kunt passen. Zo kun je ervoor kiezen om voordat je vertrekt vaseline aan te brengen op de bovenbenen. Dit zorgt ervoor dat de bovenbenen makkelijker langs elkaar heen glijden. Zorg er wel voor dat je de vaseline met regelmaat aanbrengt, neem dus altijd een extra potje mee! Een andere tip is om een korte bikershort te dragen onder een jurkje. Dit zorgt er niet alleen voor dat de benen niet meer tegen elkaar aan schuren, maar ook dat je geen inkijk hebt als het hard waait.

Ontharen

In de zomer kijken we veel vaker naar onze benen. De stoppeltjes die je krijgt na het ontharen zullen je dan ook veel sneller op gaan vallen. Vrouwen scheren zich in de zomer vaak om de dag. Dit is erg veel enorm veel werk en neemt veel tijd in beslag. Om ervoor te zorgen dat er langere periodes tussen het ontharen zijn, kun je ervoor kiezen om jouw benen te laten waxen. Je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag en een wax set voor thuis bestellen. Je zult merken dat het veel langer duurt voordat het haar terug komt. Dit kan jee veel tijd besparen!