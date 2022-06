Een praktische checklist voor een leuke picknick

Goed weer, leuke mensen, heerlijk eten, een idyllische locatie – voor een picknick is niet veel nodig om een ​​geslaagd feest in de open lucht te worden. Voor een allround perfecte picknick moeten echter een paar dingen in overweging worden genomen.

De juiste locatie

… wordt gegarandeerd gevonden – of het nu gaat om een ​​knus plekje in het park, een strand of de kleine open plek in het bos. Er zijn echter beperkingen aan de keuze van stoelen. Als de plek in een natuurreservaat ligt, blijf zoeken. Als het privébezit is, kun je beter vooraf aan de boer vragen of je even op zijn akker mag neerstrijken. En voor alle plekken: laat niets achter behalve de afdruk van je picknickdeken!

Lees ook: 10 hapjes die je kunt voorbereiden vóór het feest begint

Goed ingepakt is het halve werk

Ontbrekende kleine dingen zoals vuilniszakken, flesopeners of bestek zijn uitermate vervelend. Want een salade is gewoon niet makkelijk te eten zonder vork en zelfs boerenbrood kan niet zonder mes worden gesneden. Ook bij zomerse temperaturen is een koeltas aan te raden. Belangrijk: Plaats de koelelementen een dag van tevoren in de vriezer!

De perfecte picknickuitrusting

Voor een vrolijk uitstapje naar het platteland staat de grote picknickdeken duidelijk bovenaan de checklist – indien mogelijk met waterdichte onderkant. Direct daarna volgen glazen, borden, bestek (passend bij het meegebrachte eten), flesopener, keukenrol, servetten, peper en zout. Natuurlijk dienen papieren borden en kopjes hun doel. Robuust picknickservies is echter mooier en milieuvriendelijker. En als je het meer comfortabel vindt, pak dan een paar kussens in.

Als kinderen deel uitmaken van de picknickgroep, moet speelgoed zeker in de bagage. Maar ook volwassenen spelen graag een potje badminton, frisbee of kaarten, of lezen een goed boek of praten bij over de laatste roddels. Dus pak alles in dat de picknick beter maakt. En als je in de buurt van het water bent, denk dan natuurlijk aan badpakken en handdoeken. En zon- en muggenwerend middel, misschien zelfs een parasol! Afhankelijk van de regio kan een tekenpincet ook nuttig zijn.

Culinaire ideeën voor de perfecte zomerpicknick

Gezonde fingerfood is ideaal voor een onbezorgd picknickgenot. Vooral groentesticks van tomaten en komkommer, paprika, bleekselderij, courgette of wortel met een heerlijke dip als hummus of als vulling in een heerlijke wrap. Ook knapperige, verse snackgroenten zoals cocktailtomaatjes, radijsjes of minikomkommers horen thuis op het picknickkleed. Maar ook vruchten zijn goed. Bijzonder lekker: gekoelde aardbeien! Maar ook andere bessen, kersen, pruimen of een kleurrijke fruitsalade in een glas zijn een zomerse traktatie!

Lees ook: 6 tips voor het organiseren van een tuinfeestje

Je kunt het buitenfeest compleet maken met een aantal lichte snacks zoals verfrissende komkommersandwiches, baguettes met rucola, kalkoen, een kaasplankje of crackers met roomkaas en bieslook. Een fruitige tomatenquiche, een pruimencake in een glas, chocolademuffins met frambozen en salades – bijvoorbeeld een knapperige ijsbergsla met druiven – passen perfect bij een zomerse picknick. De dressing voor bladsalades kun je het beste apart houden en alleen ter plekke over de salade gieten.