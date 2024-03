Een reis door de geschiedenis en traditie van ceviche

Sinds onheuglijke tijden is de culturele en gastronomische rijkdom van Noord-Peru op verschillende manieren tot uiting gekomen. Een van de lekkerste en meest representatieve daarvan is ceviche, een gerecht dat het gehemelte overstijgt en een embleem van de regio wordt en wereldwijd wordt erkend. Dankzij de explosie van verse smaken en het diepgewortelde culinaire erfgoed sinds de oudheid, is de Peruaanse ceviche onlangs door UNESCO uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed. Een culinair meesterwerk dat verse vis combineert, gemarineerd in citroensap, chili, ui, koriander en andere geselecteerde ingrediënten. De mix van deze ingrediënten zorgt voor een fris en speciaal gerecht, waarvan de unieke smaak, zowel zout, kruidig ​​als zoet, de kwaliteit benadrukt van de zeeproducten die al duizenden jaren aan de Peruaanse kusten in overvloed aanwezig zijn.

Meer dan 2000 jaar oud

Ceviche is meer dan 2000 jaar oud, waardoor het niet alleen een gastronomische delicatesse is, maar ook een culturele erfenis die door de eeuwen heen heeft standgehouden. De oorsprong ervan gaat terug tot de tijd van de Moche-cultuur, een oude beschaving die bloeide aan de noordkust van Peru.



Ze bereidden toen al Ceviche op basis van verse vis in stukjes gesneden gemarineerd in tumbo-sap (een tropische citrusvrucht), chicha de jora (gefermenteerde drank bestaande uit voornamelijk maïs) en lokale kruiden. Later, met de komst van de Spanjaarden, kwamen daar ui en citroen bij. Met de komst van de Aziatische immigratie werd de maceratietechniek voor deze belangrijke citrusvrucht ingevoerd en deze wordt tot op de dag van vandaag voortgezet.

De Moche-cultuur

De Moche-cultuur ontwikkelde zich in de valleien van Chicama, Moche en Virú (200 voor Christus), vanuit Alto Piura, door het zuidelijke deel van de regio Áncash. Deze Peruaanse beschaving viel op door zijn grote goudsmeedkunst en keramiek, waar de Mochicas hun dagelijkse activiteiten vertegenwoordigden. Eén daarvan was het vissen in de “Caballitos de Totora”, de oude boot gebouwd met stengels en bladeren van de rietplant, een traditie die nog steeds in stand wordt gehouden. Dankzij deze boten werden ze geweldige vissers die in staat waren voldoende vis en zeevruchten te bemachtigen, wat de basis is van Ceviche.



Tegenwoordig is het mogelijk om naar dit tijdperk te verhuizen. Peru heeft een ongelooflijke complete rondleiding door de Moche-cultuur. De Moche-route vindt plaats in de prachtige regio’s La Libertad en Lambayeque, waar je kunt genieten van het archeologische complex Huacas de Moche, waar je de mysteries, cultuur en manier van leven van de oude Mochicas kunt bewonderen; Chan Chan, de grootste moddercitadel in Amerika; het archeologische complex El Brujo, waar het gemummificeerde lichaam van Señora de Cao zich bevindt, de imposante soeverein die 1700 jaar geleden de Chicama-vallei bestuurde; het Royal Tombs-museum, waar je de Señor de Sipán en zijn prachtige goudsmeedkunst kunt ontmoeten; en ten slotte Túcume, bekend als de Vallei van de Piramides.

De Moche-route is een geweldige toeristische attractie in Peru, perfect voor iedereen die het land bezoekt en zich volledig wil verdiepen in zijn erfenis en tradities met meer dan 2000 jaar geschiedenis, de omgeving wil verkennen en tijdens de lunch wil genieten van een authentieke en heerlijke Peruaanse ceviche.