Een stedentrip naar Monaco

Laatst geüpdatet op februari 22, 2023 by Redactie

In Europa heb je keuze uit honderden prachtige steden, maar Monaco staat op ons lijstje van favorieten. De stad van de jetset, het gokken en de prachtige zee. We hebben de beste tips voor je tijdens je stedentrip naar Monaco.



Bezoek het Monte Carlo Casino

Dit is zeker niet voor iedereen, maar het gebouw alleen al is adembenemend. We raden je zeker aan om ook even binnen een kijkje te nemen. Het casino is ooit geopend en bedacht door Princess Caroline. De familie die al meer dan 700 honderd jaar op de troon zit leek even failliet te gaan. De prinses had al snel door dat het casino bakken met geld op ging leveren. In Frankrijk was gokken toen der tijd namelijk verboden. Iedereen kwam op het Monte Carlo af en daardoor het het Huis Grimaldi van de ondergang gered. Het casino begon in 1859 met het maken van winst. Sindsdien is het een hotspot voor toeristen en liefhebbers van gokken.

Monaco Ville

De dwergstaat heeft een prachtige oude vestingstad die zich tegen de Franse Alpen aan bevindt. Monaco Ville is een absolute must do. Je vindt er niet alleen het prinselijke paleis, maar ook een prachtige kathedraal. De familie Grimaldi waar we het al eerder over hadden woont in het prinselijk paleis. Ze hebben een groot deel van het gebouw opengesteld aan toeristen. Palais Princier is in 1911 gebouwd. Het fort van Monaco is toen volledig omgebouwd naar een prettig onderkomen voor de vorsten van Monaco.



De kathedraal is de plek waar bijna alle leden van het Huis Grimaldi begraven liggen. Het prachtige gebouw is gebouwd op een oudere kerk en heeft sindsdien een flink aantal verbouwingen gehad.

Le Jardin Exotique

Even klaar met alle oude gebouwen? Duik dan Jardin Exotique de Monaco in. De prachtige tuin is een oase van rust met verschillende soorten cactussen. Er zijn zeven serres om tot rust te komen en je vindt er een stalagmieten grot. Naast de stalagmieten en stalactieten zijn hier ook archeologische vondsten te vinden.



Als cactussen niet helemaal je ding zijn dan is er gelukkig ook nog de Princess Grace Rose Garden. Hier staan meer dan 150 verschillende soorten rozen. De tuin is in de vorm van een hart gemaakt. De derde indrukwekkende tuin in Monaco is de Japanse tuin van Prins Rainier III aan de kust.

Port Hercule

Een van de hoogtepunten van Monaco is de haven. Je kan deze plek absoluut niet missen. Wandel door de haven en neem een kijkje bij alle dure boten. Er zijn genoeg terrasjes met een goed uitzicht en je wandelt zo naar het paleis.



Een stuk verder op vind je het Oceanisch Museum. Het museum steekt een stuk over de zee uit en heeft meer dan 4000 vissoorten in het aquarium. De collectie van zeefauna, opgezette dieren en skeletten is zeer indrukwekkend.