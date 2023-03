Een stralende lach: de juiste zorg voor een gezond gebit

Laatst geüpdatet op maart 29, 2023 by Redactie

Tandenpoetsen is belangrijk, dat leert elk kind op de kleuterschool. Tandbederf en parodontitis veroorzaken meer dan pijn en kunnen vanuit de mond het hele lichaam aantasten. In het ergste geval bevorderen ze zelfs ziektes als diabetes of een hartaanval. Grondige reiniging is daarom belangrijk. Voeding speelt ook een belangrijke rol bij mondhygiëne. We laten zien wat goed is voor een gezond gebit.

Lees ook: 4 manieren voor een gezonde lach

Goede mondhygiëne

Hoe beter de mondhygiëne, hoe minder bacteriën tanden en tandvlees kunnen aantasten. Met een grondige reinigingstechniek kan dit voorkomen worden. Tanden moeten ’s morgens en’ s avonds minimaal twee minuten worden gepoetst. Idealiter met een fluoride tandpasta.



1. De bovenste en onderste kauwvlakken moeten eerst voorzichtig worden geborsteld.

2. Er mag geen sterke druk worden uitgeoefend zodat het tandvlees en de tandglazuur niet beschadigd wordt.

3. Vervolgens moeten de tanden op elkaar en de buitenzijden geplaatst schoongemaakt worden. Het is het beste om te beginnen bij de bovenste achterste kies en dan langzaam naar het midden. Hetzelfde zou dan ook aan de andere kant moeten gebeuren.

4. In principe moet het tandvlees met cirkelvormige bewegingen worden geborsteld. Deze massage versterkt het tandvlees.

5. Als laatste dient ook de binnenkant schoongemaakt te worden.

Tandpasta kun je het beste na het poetsen goed uitspugen. Het mag echter maar één of twee keer met water worden afgespoeld. Hierdoor kan de fluoride zijn werking beter ontwikkelen en de tanden versterken. Ook is het hygiënisch en goed voor je tanden om elke twee tot drie maanden van tandenborstel te wisselen. Gerafelde borstelharen reinigen minder grondig en kunnen tanden en tandvlees beschadigen.



Bacteriën nestelen zich het liefst daar waar de tandenborstel moeilijk bij kan. Het is daarom belangrijk om de interdentale ruimtes één keer per dag schoon te maken. Een tandarts kan helpen bij problemen met flossen en interdentaal poetsen. Voor veel mensen levert een elektrische tandenborstel betere resultaten op dan een gewone handtandenborstel. Een mondspoeling of een waterflosser maakt de zorgroutine compleet.



Baby’s moeten ook hun tanden poetsen zodra de eerste melktanden verschijnen. Dagelijks zacht poetsen legt de basis voor een gezond gebit en voorkomt tandbederf. Dit kan zich uitbreiden naar de tanden die de melktanden volgen. Voor de allerkleinsten zijn er extra zachte kinderborstels in combinatie met milde kindertandpasta. Deze bevat meestal minder fluoride.



Ondanks voorbeeldig poetsen kunnen er toch bacteriën in de mond blijven steken. Om ervoor te zorgen dat deze op de lange termijn geen schade aanrichten, dient er minimaal twee keer per jaar een gebitscontrole plaats te vinden. Tijdens de controle worden het gebit, de mondholte en het tandvlees onderzocht. Op deze manier kan de tandarts het gebit in een vroeg stadium vrijmaken van cariës en parodontitis tijdig behandelen.



Lees ook: 10 Tips voor gezonde tanden

Te veel snoep is slecht voor je tanden. Vooral kindertanden zijn zachter en daardoor gevoeliger voor tandbederf. Volwassenen moeten ook letten op hun suikerconsumptie in het belang van hun tanden. Idealiter zouden de tanden onmiddellijk na het eten van snoep moeten worden schoongemaakt. Maar ook zure voedingsmiddelen zoals fruit kunnen de tanden aantasten. Speeksel helpt zuren af ​​te breken en het tandglazuur van mineralen te voorzien. Voldoende vochtinname is noodzakelijk voor voldoende speeksel. Kauwgom kauwen direct na het eten kan ook helpen. Hoewel het het tandenpoetsen niet vervangt, activeert het de speekselstroom en helpt het zuren in de mond te neutraliseren.