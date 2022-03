Een uitje met je man. Laat je kinderen thuis met een oppas die bij jullie gezin past

Heb je een gezinnetje met jonge kinderen? Dan kan het af en toe wel eens fijn zijn om wat tijd voor jezelf of met je man te hebben. Gelukkig zijn er genoeg opties om samen te kunnen genieten van een dagje voor jullie samen. Een van deze opties is een oppas voor je kinderen. Maar hoe vind je een oppas die past bij jullie gezin? Je leest het in dit artikel.

Tijd om te ontspannen

Na een drukke werkweek op vrijdagavond met de voetjes omhoog op de bank? Als ouders van jonge kinderen is dit vaak niet het geval. Hoewel het weekend bedoeld is om te ontspannen, ben je vaak nog druk in de weer met van alles. Het is natuurlijk super leuk om tijd met je gezin door te kunnen brengen, maar het is ook fijn om af en toe een momentje voor elkaar te hebben. Een oppas regelen lijkt heel makkelijk, maar het is ook belangrijk dat er een klik is met de kinderen.

Help! Ik zoek een geschikte oppas

Wanneer je op zoek bent naar een oppas is het voor je kinderen belangrijk om een vast en vertrouwd gezicht in huis te halen. Vaak is dit iemand die in de buurt woont, zodat er ook op onverwachte momenten een oppas voor je klaarstaat. Gelukkig zijn er tal van organisaties die je helpen bij het vinden van een geschikte oppas. Een handige app voor het vinden van een oppas is Charly Cares. In vier korte stappen meld je je aan bij de app en vind je snel en gemakkelijk een beschikbare oppas bij jou in de buurt.

Oppassen als (bij)baantje

Vind je het leuk om met kinderen om te gaan? Dan is oppassen misschien wel iets voor jou! Je werkt op momenten dat het voor jou uitkomt en bepaalt zelf hoeveel uur per week dat is. Je kunt ervoor kiezen om bij één gezin te gaan oppassen, maar wanneer je van variatie houdt en graag nieuwe mensen ontmoet kun je ook bij verschillende gezinnen gaan oppassen. Het voordeel van werken als oppas is dat het heel flexibel is!

Genoeg opties dus wanneer je op zoek bent naar een geschikte oppas voor je kinderen. Er zijn namelijk tal van organisaties die je graag een handje helpen bij het vinden van een geschikte oppas. Ben je nog op zoek naar een leuke (bij)baan? Werken als oppas is zeker het overwegen waard wanneer je flexibel inzetbaar bent.