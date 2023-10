Een uurtje terug: deskundig advies voor een soepele overgang naar de wintertijd

Laatst geüpdatet op oktober 25, 2023 by Redactie

Komend weekend is het weer zover: dan gaat de klok een uur terug en zitten we tot maart 2024 in de wintertijd. Een uurtje líjkt niet veel, maar kan toch voor veel verandering zorgen in je dagelijkse routine. Het slaaponderzoeksteam van Emma – The Sleep Company heeft tips om je door deze tijdsverandering heen te loodsen en geeft deskundig advies dat gemakkelijk toe te passen is. Of je nu een nachtbraker of een vroege vogel bent, deze tips helpen je er het beste van te maken.

Wat is de wintertijd?

De zomertijd wordt bij het terugzetten van de klok in de volksmond, ook wel de wintertijd genoemd. Dit is eigenlijk de ‘echte’ tijd. De zomertijd is bedacht om optimaal gebruik te maken van het daglicht, vooral in warmere seizoenen. Doordat het in de zomer langer licht is, bespaart het bijvoorbeeld energie.

De impact van 1 uur tijdverschuiving

Je vraagt je misschien af: kan een tijdsverandering van slechts één uur je slaap echt verstoren? Verrassend genoeg wel. Onze interne biologische klokken, ook wel bekend als circadiane ritmes, zijn nauwkeurig afgestemd op externe signalen zoals licht en temperatuur. Zelfs een kleine verandering kan deze ritmes uit balans brengen, wat invloed kan hebben op je productiviteit. Een verminderde alertheid en focus kunnen namelijk je productiviteit en algehele efficiëntie bij dagelijkse taken beïnvloeden.

Vijf tips hoe je je slaapritme kunt helpen bij het verzetten van de klok

Gelukkig zijn er manieren om je lichaam een handje te helpen tijdens het verzetten van de klok. Emma Merritt, van het slaaponderzoeksteam van Emma, geeft vijf tips voor een gezond slaapritme.

1. Geleidelijke aanpassing

Start vanaf vandaag, met elke dag 15-30 minuten later naar bed te gaan en wakker te worden. Deze geleidelijke verschuiving kan helpen om de interne klok van je lichaam soepeler te laten resetten, waardoor de impact van de verandering van een uur minder groot is.



Deze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bewezen effectief om je lichaam gemakkelijker aan het nieuwe schema te laten wennen, waardoor de overgang soepeler verloopt. Door rekening te houden met de interne klok van je lichaam kan deze geleidelijke verschuiving helpen om gevoelens van moeheid of desoriëntatie die kunnen ontstaan door de tijdsverandering te minimaliseren.

2. Optimaal blootstellen aan ochtendlicht

Doe een bewuste poging om naar buiten te gaan zodra je wakker wordt. Open je gordijnen en laat zoveel mogelijk natuurlijk licht binnen, of maak een ommetje voordat je aan de werkdag begint. Deze blootstelling aan ochtendlicht geeft je lichaam het signaal dat het tijd is om wakker te worden en helpt je om je overdag alerter te voelen.

3. Let op wat je eet en drinkt

Probeer in de dagen voordat de wintertijd ingaat je cafeïne- en alcoholinname te beperken, vooral ’s avonds. Kies voor kruidenthee of warme melk als je op zoek bent naar een kalmerend drankje voor het slapengaan. Cafeïne houdt je alert en helpt je niet bij inslapen.

4. Houd een consequent slaapschema aan

Het is essentieel om een consistent slaapschema aan te houden, zelfs wanneer je een extra uur krijgt. Onregelmatige slaappatronen kunnen je circadiane ritme verstoren, waardoor je lichaam zich moeilijker kan aanpassen aan de tijdsverandering.

5. Beperk schermtijd voor het slapengaan

Langdurig gebruik van schermen op onze smartphones, tablets en computers kan de productie van melatonine verstoren, wat ons slaapritme kan beïnvloeden. Om je lichaam voor te bereiden op rust, is het aan te raden om beeldschermtijd te vermijden en in plaats daarvan een boek te lezen, een warm bad te nemen of andere schermvrije, kalmerende activiteiten te doen. Denk aan yoga, een ouderwets bordspel óf luister een podcast.